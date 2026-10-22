La astrología habló de Boca vs. Atlético Mineiro y fue contundente con un ganador: "Favorable"

Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil en la final de la Copa Sudamericana 2026 y la astrología ya tiene a un favorito para llevarse el título en Barranquilla, Colombia. El astrólogo Matías Ferra (@Lodicelaluna en X) fue contundente. De acuerdo con lo que aspectan los astros por estas horas, a un mes de la definición, el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena es el que tiene las mayores chances de quedarse con el trofeo.

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El especialista aclaró que, si bien todavía faltan muchos días para el encuentro y todo puede cambiar, el conjunto argentino aparece hoy un poco por encima del de Belo Horizonte. Se trata solamente de la primera visión preliminar, que no significa más que ello, y habrá que aguardar más cerca de la fecha del cotejo para tener más precisiones. El sábado 21 de noviembre, con el horario aún a definir, se sabrá la verdad en el territorio "cafetero".

Ferra publicó que "en un análisis astrológico muy preliminar de la carta eventual de la final de la Copa Sudamericana 2026, aparece una primera señal interesante: la simbología parece inclinarse ligeramente a favor de Boca Juniors". Igualmente, aclaró que "esto recién empieza" y sentenció: "Para llegar a una conclusión más sólida, tendremos que analizar las cartas de ambos clubes, sus revoluciones solares y lunares, los ciclos de sus entrenadores, sus capitanes y otros factores que pueden aportar información al pronóstico".

El pronóstico preliminar de la astrología sobre Boca vs. Atlético Mineiro.

El primer pronóstico de la astrología para Boca vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana

Boca — Aries 18°57′

El grado sabiano correspondiente es una alfombra mágica que flota sobre la deprimente realidad cotidiana de una zona industrial. La imagen representa la posibilidad de elevarse por encima de las dificultades, encontrar una salida inesperada y superar una realidad que parecía limitar el avance. En términos deportivos, es un símbolo sugerente: Boca podría encontrar recursos inesperados para superar los obstáculos y alcanzar un resultado extraordinario.

Atlético Mineiro — Libra 18°57′

El símbolo sabiano es una banda de ladrones escondida. Una imagen inquietante que invita a prestar atención a lo que no resulta evidente a primera vista: intereses ocultos, situaciones poco claras o detalles que podrían adquirir otro significado después del encuentro. Esto no implica afirmar que vaya a ocurrir una irregularidad ni constituye una acusación contra el equipo brasileño. Es un símbolo que merece ser estudiado junto con el resto de los factores astrológicos.

Una primera pista, pero no la última

Por ahora, la carta eventual presenta una simbología algo más favorable a Boca. Sin embargo, todavía falta analizar mucho antes de establecer un pronóstico definitivo. ¿Habrá algo relacionado con Atlético Mineiro que hoy permanece oculto y que podría llamar la atención después de la final?

Voy a analizar en detalle las cartas de ambos clubes, debuts en copas, ciclos DT, presidentes, astrocartografia, vibración. Numerologica debuts ambos clubes y capitanes, tránsitos de ambos capitanes, revoluciones de ambos clubes y más, para contrastar esta primera interpretación.

La aclaración final

La final de la Sudamericana se juega con una configuración que asemeja a la del clásico Independiente vs. Boca. Dato a tener en cuenta.