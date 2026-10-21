Por qué un título de Boca en la Copa Sudamericana podría clasificar a River a la Libertadores

Boca Juniors avanzó en la Copa Sudamericana y River Plate mira de reojo por su eterno rival, que podría darle la chance de clasificar a la Copa Libertadores.

Boca Juniors dejó atrás una noche de festejos en el Maracaná y ya tiene la mirada puesta en la final de la Copa Sudamericana. El triunfo sobre Vasco da Gama lo acercó a un nuevo título internacional, pero también una ayuda inesperada a River Plate y a otros equipos argentinos, que están pendientes de la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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Cómo un título de Boca Juniors podría beneficiar a River Plate

La clave está en que el campeón de la Copa Sudamericana obtiene una plaza adicional para la siguiente Copa Libertadores. Si ese equipo ya tiene asegurado un lugar mediante la Tabla Anual del fútbol argentino, el reglamento contempla un corrimiento hacia el siguiente club mejor ubicado que corresponda.

River podría aprovecharlo si queda en la posición alcanzada por esa reasignación. No recibiría una invitación ni un beneficio exclusivo: accedería por su ubicación en la clasificación acumulada de la temporada.

El mecanismo está previsto en el artículo 27.10 del Reglamento de los Torneos de Primera División 2026 de la AFA. Allí se establece qué ocurre cuando el campeón sudamericano también ocupa una de las plazas nacionales contempladas por la normativa.

Las condiciones para que el corrimiento alcance a River

El escenario combina tres requisitos. Primero, Boca debe ganar la final de la Copa Sudamericana: haber llegado a la definición todavía no le garantiza el boleto continental por esa vía.

Segundo, el "Xeneize" debe ocupar efectivamente una plaza de clasificación que pueda reasignarse. En el supuesto de la Tabla Anual, no alcanza con terminar cerca de los primeros puestos: tiene que quedar dentro de los lugares que otorgan acceso a la Libertadores.

Tercero, River debe cerrar la temporada en una posición beneficiada por ese movimiento, una vez excluidos los equipos que ya hayan clasificado por otros caminos.

Si Boca gana la Sudamericana pero no ocupa un cupo clasificatorio por la tabla, no liberará por ese concepto un lugar para el "Millonario". Y si River queda demasiado lejos, un solo corrimiento tampoco alcanzará para llevarlo al máximo torneo continental.

Qué lugares otorga la Tabla Anual para la Copa Libertadores 2027

El esquema nacional contempla seis plazas ordinarias: una para el campeón del Apertura, otra para el ganador del Clausura y una para quien conquiste la Copa Argentina. Las otras tres corresponden a los mejores ubicados en la Tabla General que no estén clasificados por esos títulos.

Por eso, no se trata necesariamente de tomar a los tres primeros de la tabla sin más. Antes hay que revisar qué equipos ya obtuvieron su clasificación y aplicar las exclusiones previstas en el reglamento.

Los campeones argentinos de la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana pueden sumar plazas adicionales. Esa combinación explica por qué una definición internacional puede modificar el panorama de clubes que compiten en el torneo local.

Boca llegó a la final, pero todavía no aseguró la ayuda

El equipo de Rodolfo Arruabarrena avanzó a la definición después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná, con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes. El triunfo le permitió revertir la eliminatoria y quedar a un partido del título.

Sin embargo, esa clasificación no activa por sí sola ningún corrimiento. La posibilidad que interesa a River depende de una consagración posterior y de las posiciones definitivas de la temporada.

El eventual beneficio tampoco se limita al clásico rival. Cualquier equipo que termine en el lugar alcanzado por la reasignación puede aprovecharlo. El reglamento ordena los cupos por resultados y posiciones, no por la identidad de los clubes involucrados.

Copa Argentina: por qué no alcanza con que Boca sea finalista

La competencia federal introduce otra variante, pero exige una precisión: si Boca gana la Sudamericana, llegar además a la final de la Copa Argentina no transfiere automáticamente el boleto al otro finalista.

El artículo 27.10, inciso b, contempla el caso en que el campeón sudamericano también se consagra campeón de la Copa Argentina. Entonces, la plaza del torneo nacional corresponde al equipo de Primera División mejor ubicado en esa competencia, conforme a las reglas de reasignación.

Si el otro finalista es de Primera y cumple las condiciones reglamentarias, sería el siguiente beneficiado. Si Boca pierde la final, en cambio, su rival clasificaría por haber ganado la Copa Argentina, no por una cesión anticipada. Para River, la cuenta sigue abierta: sumar en la Tabla Anual es la base; una eventual vuelta olímpica de Boca podría ampliar sus posibilidades, pero no reemplaza los puntos que necesita conseguir.