"Transferido": el titular de River que tiene un pie y medio fuera del plantel

El mercado de pases de verano se encuentra bastante lejos en el calendario, pero esto no impide que haya rumores sobre una posible salida del plantel profesional de River. De hecho, se menciona que un jugador que es titular para Leonardo Ponzio podría marcharse apenas culmine el Torneo Clausura, a pesar de que se está trabajando para que tenga una mejora contractual, así como también un aumento en la cláusula de rescisión.

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"Santiago Beltrán sería transferido en el próximo mercado de pases, independientemente de que renueve su contrato", expresó el periodista partidario Matías Cabezas. Los trascendidos exponen que el arquero se encuentra en la mira de varios clubes de Europa que lo están tentando de gran manera para que se marche en el próximo mercado. Al punto de que le hacen ofrecimientos formales de salario que son imposibles de igualar para el fútbol argentino.

En el medio, River se encuentra negociando con Santiago Beltrán para extender el contrato, que tiene fecha de vencimiento en diciembre de 2027, además de aumentar su cláusula de rescisión, que se encuentra fijada en 20 millones de euros. La intención es llevarla a 100 millones con el fin de poder establecer las negociaciones de su salida de otra manera, así como mejorar las cuotas de pago, los bonos y demás variables que ingresan en una operación de transferencia.

De acuerdo con la prensa internacional, uno de los principales interesados en quedarse con la ficha de Santiago Beltrán es la Fiorentina de Italia, que estaría en condiciones de ofrecer un préstamo desde enero hasta junio con un cargo y luego aplicaría una obligación de compra de 20 millones de euros. Lo que no se deja en claro es si dicho monto es el final, con o sin impuestos. Algo que puede cambiar de gran manera el parecer del Millonario sobre el futuro de su arquero.

Por otro lado, los medios de Brasil exponen que Flamengo frenó las charlas de renovación con Agustín Rossi porque entienden que habría cumplido un ciclo dentro del equipo y comenzaron a realizarle un seguimiento al joven arquero de River. No es la primera vez que se encuentran interesados en un jugador del Millonario. De hecho, en el último mercado de pases se quedaron con los servicios de Joaquín Freitas por medio de una operación que dejó un ingreso estimado de 10 millones de dólares.

El posible reemplazante de Santiago Beltrán

Así como se mencionó que Agustín Rossi es un arquero que gusta de gran manera en River, hay otro candidato que es el predilecto de los dirigentes, pero también de los hinchas, a partir de una serie de declaraciones que fue realizando con el paso del tiempo: Yassine Bounou. Lo particular es que se encuentra en el Al-Hilal de Arabia Saudita, que se lo compró al Sevilla de España por una cifra de 21 millones de euros, pero el sitio Transfermarkt juega a favor del Millonario y expone que su ficha no dispone de un valor de mercado que supere los 5 millones de la divisa.