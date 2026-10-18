Ver en vivo Belgrano vs. River por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Belgrano y River volverán a verse las caras este domingo 18 de octubre, en uno de los encuentros destacados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 20.15 horas, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro contará con la presencia de ambas hinchadas y tendrá un condimento especial: será el primer enfrentamiento entre los dos equipos después de la definición del campeonato anterior.

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Por dónde ver Belgrano vs River

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV, Pelota Libre es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Belgrano y River será transmitido por ESPN Premium.

El presente de Belgrano y River

El conjunto cordobés afrontará el compromiso con la confianza que le otorga su buen presente. Dirigido por Ricardo Zielinski, Belgrano se consolidó como uno de los equipos protagonistas de la Zona B y llega después de una racha positiva, con tres victorias consecutivas en el Clausura. Su solidez defensiva y la capacidad para aprovechar sus oportunidades lo mantienen en la pelea por los primeros puestos y lo convierten en un rival exigente para cualquier adversario.

Además, el Pirata buscará aprovechar el respaldo de su gente en el Kempes para extender su buen momento y ratificar las aspiraciones que alimentó durante la temporada. La expectativa será especial por el recuerdo todavía fresco de la consagración en el Apertura, una conquista histórica para la institución de Alberdi.

El Pirata viene de ganarle a Racing.

Del otro lado estará River, que atraviesa una etapa de presión en la recta decisiva del torneo. El equipo de Núñez necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final y no puede permitirse demasiados tropiezos. En su presentación más reciente, empató 1-1 frente a Sarmiento en Junín, en un encuentro pendiente de la fecha 11, resultado que dejó al Millonario obligado a buscar una victoria en Córdoba.

El presente del equipo también está condicionado por las eliminaciones en las otras competiciones que disputó durante la temporada. Por eso, el Clausura representa una oportunidad clave para recuperar terreno, alcanzar los playoffs y cerrar el año con un objetivo deportivo concreto.

El antecedente de la final del Apertura

El recuerdo más cercano entre ambos es la final del Torneo Apertura 2026, disputada el 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes. En aquella oportunidad, Belgrano se impuso por 3-2 ante River y consiguió una consagración histórica, al conquistar por primera vez un título de Primera División.

La definición dejó una huella importante en los dos clubes: para el Pirata, significó la coronación de una campaña inolvidable; para el Millonario, una derrota dolorosa en un partido decisivo. Ahora, con realidades y objetivos diferentes, ambos volverán a encontrarse en Córdoba. Belgrano intentará reafirmar su protagonismo, mientras River buscará revancha futbolística y tres puntos fundamentales para seguir en carrera en el Clausura.