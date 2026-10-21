Cuánto cuesta viajar a Barranquilla para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana 2026

Los hinchas de Boca Juniors que quieran acompañar al equipo en la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla deberán preparar el bolsillo: viajar desde Buenos Aires para presenciar el partido del sábado 21 de noviembre que protagonizará Boca implica afrontar pasajes aéreos que superan los $7 millones en la opción directa, aunque existen alternativas más económicas con escalas. La elección dependerá del presupuesto, el tiempo disponible y la comodidad que cada viajero priorice.

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Para comparar las opciones, se tomó como referencia un viaje para un adulto, con salida el viernes 20 de noviembre y regreso el domingo 22. Los valores corresponden a las búsquedas compartidas y pueden modificarse según la disponibilidad de asientos, las condiciones de compra y los servicios incluidos.

Cuánto cuestan los vuelos directos a Barranquilla

La alternativa más rápida es viajar en un vuelo directo de Aerolíneas Argentinas. Para la ida, el viernes 20 de noviembre, los pasajes parten de $3.694.524. En tanto, el regreso desde Barranquilla, previsto para el domingo 22, tiene tarifas desde $3.623.928.

Los precios informados son los siguientes:

Vuelo de ida, viernes 20 de noviembre: desde $3.694.524.

desde $3.694.524. Vuelo de vuelta, domingo 22 de noviembre: desde $3.623.928.

desde $3.623.928. Total ida y vuelta por persona: $7.318.452.

Esta opción permite evitar conexiones y reducir las complicaciones de trasladarse entre aeropuertos, una ventaja para quienes buscan llegar con mayor comodidad a la final y regresar rápidamente a la Argentina.

Sin embargo, el precio representa el desembolso más elevado entre las alternativas informadas. Además, las tarifas consultadas no contemplan necesariamente impuestos, cargos adicionales ni equipaje extra, por lo que el costo final puede ser mayor.

Boca eliminó en semis a Vasco da Gama.

Cuánto salen los vuelos con escalas de Argentina a Colombia

Para quienes tienen un presupuesto más ajustado, los vuelos con conexiones aparecen como una posibilidad para abaratar el traslado. Entre las alternativas relevadas, LATAM Airlines ofrece la tarifa más económica, aunque su itinerario incluye dos escalas y una duración de hasta casi 19 horas.

Las opciones de ida y vuelta son las siguientes:

LATAM Airlines: $3.054.237. La salida está prevista para el viernes 20 a las 19.35. El viaje incluye dos escalas y dura entre 17 horas y 10 minutos y 18 horas y 55 minutos. La llegada a Barranquilla está prevista para el sábado por la mañana o al mediodía, según la conexión.

La salida está prevista para el viernes 20 a las 19.35. El viaje incluye dos escalas y dura entre 17 horas y 10 minutos y 18 horas y 55 minutos. La llegada a Barranquilla está prevista para el sábado por la mañana o al mediodía, según la conexión. Avianca: $4.315.026. El vuelo sale el viernes 20 a las 16.50 y llega a Barranquilla el sábado 21 a las 6.30. Incluye una escala en Bogotá y tiene una duración total de 15 horas y 40 minutos.

El vuelo sale el viernes 20 a las 16.50 y llega a Barranquilla el sábado 21 a las 6.30. Incluye una escala en Bogotá y tiene una duración total de 15 horas y 40 minutos. JetSMART: $4.831.419. La salida está programada para el viernes 20 a las 2.40, con una escala en Medellín. La llegada está prevista para ese mismo día a las 15.49, después de 15 horas y 9 minutos de viaje.

Cuánto se puede ahorrar para viajar a la final de Boca en la Copa Sudamericana

La diferencia entre el pasaje más económico con escalas y el vuelo directo de Aerolíneas Argentinas alcanza los $4.264.215 por persona. En cambio, optar por Avianca implica pagar $3.003.426 menos que por el servicio directo, mientras que con JetSMART el ahorro es de $2.487.033.

Antes de comprar, será importante comparar los horarios, los tiempos de conexión y las condiciones del equipaje para evitar gastos imprevistos. Los valores corresponden a las tarifas relevadas el 20 de octubre y pueden cambiar según la demanda y la disponibilidad de asientos.

Además del pasaje aéreo, los hinchas deberán contemplar el alojamiento, las comidas, los traslados dentro de Barranquilla y la entrada al estadio. Esos gastos pueden elevar considerablemente el presupuesto necesario para acompañar al equipo en la definición continental.