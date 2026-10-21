Sorpresa: Neymar festejó la victoria de Boca y le hizo un guiño a Leandro Paredes

Neymar sorprendió a todo el mundo Boca Juniors, ya que pareció festejar la victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama que lo depositó en la final de la Copa Sudamericana 2026. El delantero brasileño de 34 años conserva una gran amistad con Leandro Paredes, mediocampista y capitán del "Xeneize", ya que fueron compañeros en PSG de Francia entre 2019 y 2022.

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Apenas consumado el triunfo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el atacante publicó una historia en video en su cuenta oficial de Instagram (@neymarjr), en la que mostró la camiseta número 5 de "Lea" en la Selección Argentina, que guarda en una de las habitaciones de su casa. La actitud del astro es más noble aún si se tiene en cuenta que la remera es la de la final de la Copa América 2021, en la que la "Albiceleste" derrotó a su Brasil por 1-0 precisamente en el mismo Maracaná.

Cuando culminó aquel encuentro, que significó el primer título de Lionel Messi (otro amigo y excompañero de Neymar) en el Seleccionado mayor, el crack brasileño y Paredes intercambiaron las camisetas. De hecho, fue muy recordada la imagen de los tres hablando y riéndose en las escaleras que están en el túnel rumbo a los vestuarios como si nada hubiese ocurrido, sólo minutos después de la primera consagración de la "Scaloneta" como visitante.

Neymar ya le ha hecho varios guiños a Boca en el pasado, al posar incluso con la camiseta puesta, al elogiar a sus hinchas y al halagar al mediocampista central. "Somos amigos, tenemos una muy buena relación", detallaron desde ambos lados en TNT Sports. Pese a que algún momento trascendió que el presidente Juan Román Riquelme iba a ir a buscar al delantero como refuerzo de lujo, como hizo en su momento con otra estrella internacional como el uruguayo Edinson Cavani por ejemplo, hasta ahora no hubo voces oficiales al respecto.

Este posteo del hombre de Santos también tiene un trasfondo bien brasileño, dada la histórica rivalidad entre el "Peixe" y el Vasco que se vio agigantada desde el regreso del ex Barcelona al Brasileirao. Es que, en uno de los últimos encuentros, el capitán del cuadro carioca le negó el saludo al ex Selección y se dijeron de todo en la cancha.

Boca, a la final de la Copa Sudamericana: día, hora, TV en vivo y streaming

El elenco de Arruabarrena irá por otro título internacional el sábado 21 de noviembre de 2026, en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia). El árbitro y el horario aún deben ser definidos por la organización del torneo.

El rival seguramente será el Atlético Mineiro de Brasil de Eduardo Domínguez, que en la semifinal de ida aplastó por 3-0 a Montevideo City Torque de Uruguay como local. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de ESPN y DSports, mientras que el streaming online estará a cargo de Disney+, DGO, Telecentro Play y Flow.