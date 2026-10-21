Boca va por todo: cuántos títulos puede ganar en 2026 el equipo del Vasco Arruabarrena

Boca Juniors atraviesa un tramo decisivo de la temporada y mantiene intacta la ilusión de cerrar 2026 con una cosecha histórica de títulos. Tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por el "Vasco" Arruabarrena sigue en carrera en los principales frentes y puede aspirar a conquistar hasta cinco trofeos antes de fin de año. Las posibilidades del Xeneize se reparten entre la competencia internacional, la Copa Argentina y los torneos del fútbol argentino.

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Los cinco títulos que Boca puede ganar en 2026

Copa Sudamericana: jugará la final el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

jugará la final el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Copa Argentina: está en semifinales y se enfrentará a Banfield.

está en semifinales y se enfrentará a Banfield. Torneo Clausura: pelea por el primer puesto de la Zona A y deberá avanzar en los playoffs.

pelea por el primer puesto de la Zona A y deberá avanzar en los playoffs. Campeonato de Liga Profesional por la Tabla Anual: ocupa la primera posición, con 54 puntos.

ocupa la primera posición, con 54 puntos. Trofeo de Campeones: podría disputarlo si conquista el Clausura, frente a Belgrano de Córdoba, ganador del Apertura.

Estos objetivos representan la oportunidad de cerrar el año con varios festejos y, además, conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027 por distintas vías.

La Copa Sudamericana, el gran sueño internacional

El principal objetivo de Boca es volver a conquistar un título internacional después de 18 años. El equipo dejó en el camino a O'Higgins de Chile, Recoleta de Paraguay y San Pablo, antes de eliminar a Vasco da Gama en una semifinal emocionante.

Boca es pura ilusión.

Después de perder 1-0 en la Bombonera, el Xeneize ganó 3-1 en el Maracaná, con un gol agónico de Leandro Paredes. La final se jugará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla. Su rival saldrá de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

La Copa Argentina y el desafío ante Banfield

Boca también sigue en carrera en la Copa Argentina. Después de superar a Vélez por penales y eliminar a Racing con una actuación destacada de Enner Valencia, el equipo se medirá con Banfield en semifinales. La final está programada para el 2 de diciembre.

Clausura y Tabla Anual: dos objetivos locales

En el Torneo Clausura, Boca suma 24 puntos y marcha segundo en la Zona A. Le quedan tres fechas de la fase regular para mejorar su posición y buscar la clasificación a los playoffs. La final está prevista para el 12 de diciembre.

En paralelo, el triunfo ante Talleres le permitió alcanzar los 54 puntos en la Tabla Anual, donde ocupa el primer puesto por diferencia de gol frente a Argentinos Juniors. Si termina primero, se consagrará campeón de Liga Profesional.

El Trofeo de Campeones, una posibilidad extra

Si Boca gana el Clausura, tendrá la oportunidad de enfrentar a Belgrano en el Trofeo de Campeones, previsto para el 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes.

Con la Copa Sudamericana como gran objetivo y cuatro competencias más en el horizonte, el equipo de Arruabarrena afronta semanas determinantes. Cada partido puede acercarlo a una temporada inolvidable, aunque para convertir las posibilidades en títulos deberá sostener los resultados hasta el final.