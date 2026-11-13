Ni Ascacíbar ni Blanco: la baja inesperada de Boca para jugar contra Banfield por Copa Argentina

Boca Juniors juega contra Banfield la semifinal de la Copa Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza este sábado 14 de noviembre desde las 19 horas y Rodolfo "Vasco" Arruabarrena tiene una baja de último momento. Además de Lautaro Blanco, que quedó marginado de la lista para preservarlo de cara a la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, Ángel Romero también quedó afuera de la nómina. La buena noticia es la presencia de Santiago Ascacíbar, que tampoco tiene su lugar asegurado en el once titular.

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Ángel Romero se quedó afuera de la lista de convocados de Boca para jugar vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina

El atacante paraguayo con pasado en San Lorenzo de Almagro no fue incluido debido al cupo de extranjero que ocupa en el plantel. El DT priorizó a Álvaro Montero y Sebastián Villa (colombianos), Leandro Lozano (uruguayo), Carlos Palacios (chileno) y Enner Valencia (ecuatoriano), motivo por el cual Romero no estará a disposición. Un dato no menor es que Williams Alarcón, Miguel Merentiel y Adam Bareiro están nacionalizados, motivo por el cual podrán jugar sin ocupar un cupo.

En cuanto al exhombre de River, volvió a la convocatoria del "Vasco" Arruabarrena después de las lesiones que lo marginaron por meses de las canchas. El pasado mes de mayo sufrió un doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo contra Huracán en el Apertura; luego una hernia de disco lumbar y en septiembre fue operado de la espalda. Contra todos los pronósticos que lo perfilaban a volver en la pretemporada del 2027, el atacante ya está a disposición y podría sumar minutos en cancha contra el "Taladro" en la Copa Argentina donde suma dos goles.

Los convocados de Boca para jugar la semifinal con Banfield sin Ángel Romero

Con Ascacíbar y sin Blanco, los posibles 11 de Boca para jugar vs. Banfield la semifinal de la Copa Argentina

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Williams Alarcón, Milton Delgado; Sebastián Villa, Tomás Aranda o Alan Velasco, Miguel Merentiel. A las incógnitas mencionadas se suman la del campeón de todo con la Selección Argentina que no está al 100% y el martes se entrenó diferenciado.

En cuanto a Lautaro Blanco, quedó descartado después de que el cuerpo técnico tome la decisión de preservarlo pensando en la final de la Copa Sudamericana del próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, contra Atlético Mineiro. Por otro lado, Ascacíbar tiene chances de estar desde el arranque después del esguince grado 1 sufrido con Defensa y Justicia en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. En caso de que no sea titular, Tomás Belmonte se perfila para ocupar su lugar en el verde césped.

Cuándo juega Boca la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por un lugar en la final del torneo tendrá lugar este sábado 14 de noviembre desde las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. Platense espera por el ganador después de eliminar por penales a Atlético Tucumán para el encuentro que se desarrollará el miércoles 2 de diciembre con sede y horario a definir.