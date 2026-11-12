Boca Juniors enfrentará a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina el próximo sábado 14 de noviembre en Mendoza para ir por un lugar en la final. Santiago Ascacíbar encendió las alarmas pocas horas antes después de que se confirme una lesión en su rodilla que lo obligó a entrenar diferenciado del resto del plantel de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. En principio está en duda, pero también analizan "cuidarlo" pensando en la final de la Sudamericana que jugarán una semana después en Colombia.

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La lesión de Santiago Ascacíbar que preocupa a todo Boca antes de jugar vs. Banfield por Copa Argentina

A través de ESPN aseguraron que el "Ruso" tiene un esguince grado 1 que lo dejaría afuera de este compromiso contra el "Taladro" que le puede otorgar al conjnuto "Xeneize" la clasificación a la final de la Copa Argentina donde ya espera Platense. El dolor llegó después de una fuerte infracción sufrida en el encuentro con Defensa y Justicia cuando Valentín Loza lo conectó sobre el final del partido cuando el "Halcón" ya estaba abajo en el marcador. Tomás Belmonte sería quien ocupe su lugar desde el arranque, aunque todo se definirá más cerca del partido de acuerdo a lo que decida el entrenador que podría marginarlo de la lista de convocados.

Lautaro Blanco, también en duda para jugar vs. Banfield

El defensor, pieza clave en el presente del "Xeneize" y la consagración en la tabla anual del equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, estaría al margen de este encuentro ante el "Taladro" por una sobrecarga muscular. La decisión del DT sería preservarlo teniendo en cuenta que una semana más tarde jugarán la final de la Copa Sudamericana en Colombia contra Atlético Mineiro, la cuál sin dudas es la gran prioridad. Malcom Braida aparece como posible reemplazo para el lateral izquierdo que, si bien no quedó definitivamente descartado, sí entrenó diferenciado y sembró dudas. El miércoles a la par, pero igualmente está entre algodones. El que tampoco está en óptimas condiciones físicas es Rodrigo Battaglia, pero seguramente ocupe un lugar en el banco de suplentes al igual que Adam Bareiro, quien volvería a la convocatoria.

Con Ascacíbar y Blanco en duda, los posibles 11 de Boca para jugar vs. Banfield la semifinal de la Copa Argentina

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida o Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Williams Alarcón, Milton Delgado; Sebastián Villa, Tomás Aranda o Alan Velasco, Miguel Merentiel. A las incógnitas mencionadas se suman la del campeón de todo con la Selección Argentina que no está al 100% y el martes se entrenó diferenciado.

Lautaro Blanco, en duda en Boca para jugar vs. Banfield por la Copa Argentina

Cuándo juega Boca la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por un lugar en la final del torneo tendrá lugar este sábado 14 de noviembre desde las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. Platense espera por el ganador después de eliminar por penales a Atlético Tucumán para el encuentro que se desarrollará el miércoles 2 de diciembre con sede y horario a definir.