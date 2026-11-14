Una figura de Banfield picanteó a Boca antes del partido por Copa Argentina: "La presión"

Una figura de Banfield rompió el silencio a horas del partido contra Boca Juniors por la semifinal de la Copa Argentina. Se trata de Diego "Ruso" Rodríguez, arquero del conjunto del sur que buscará dar el gran batacazo eliminando al último campeón de la tabla anual. El experimentado guardameta del equipo que dirige Pedro Troglio se ilusiona con la oportunidad de avanzar a la final del certamen en la que ya espera Platense y se desarrollará el miércoles 2 de diciembre.

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El Ruso Rodríguez picanteó a Boca antes del cruce por Copa Argentina

"La presión la tienen ellos porque son un equipos de mucha jerarquía, un plantel numeroso pero nosotros tenemos lo nuestro para poder hacer daño", esbozó el "Ruso" en diálogo con Olé antes de emprender viaje a Mendoza para este encuentro que se desarrollará este sábado 14 de noviembre desde las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas. Por último, el guardameta agregó que firma ganar como sea y lo importante es pasar de ronda.

Qué dijo Pedro Troglio sobre la semifinal de la Copa Argentina contra Boca

En cuanto a Pedro Troglio, también habló con el medio deportivo y palpitó el encuentro. "Boca es el mejor equipo del fúbol argentino. Me preocupa el recambio que tienen". A su vez, contó que su equipo deberá tener la pelota contra el "Xeneize" que contará con Leandro Paredes que para él "es como Messi. Si se la damos de vuelta estamos liquidados". Además, dejó en claro que será muy complicado pero se ilusiona con estar en la final contra Platense del próximo 2 de diciembre.

Diego "Ruso" Rodríguez habló en la previa de Boca vs. Banfield por la Copa Argentina

Cómo llegó Banfield a la semifinal de la Copa Argentina

El "Taladro" se ilusiona con avanzar a la final del torneo donde ya espera Platense, pero antes pasó por todas las fases donde eliminó a diferentes rivales. El primero fue Real Pilar, al que Banfield goleó 3 a 0 para meterse en 16avos donde empató 1 a 1 con San Martín de Tucumán y luego lo eliminó por penales. Ya en octavos venció por la misma vía a Midland tras el 2 a 2 en los 90 minutos como también en cuartos a Deportivo Riestra después de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Cuándo juegan Boca vs. Banfield la semifinal de la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por un lugar en la final del torneo tendrá lugar este sábado 14 de noviembre desde las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. Platense espera por el ganador después de eliminar por penales a Atlético Tucumán para el encuentro que se desarrollará el miércoles 2 de diciembre con sede y horario a definir.