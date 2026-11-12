El enorme favor que Uruguay y Colombia le hicieron a Boca pensando en el partido clave por Copa Argentina

El Vasco sonríe porque la fecha FIFA no le generará dolores de cabeza y podrá contar con la mayoría de sus jugadores titulares.

El próximo sábado 14 de noviembre, Boca jugará la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield en la provincia de Mendoza. En la previa, se desprende que el conjunto que está en manos de Rodolfo Arruabarrena recibió una importante ayuda que llegó de la mano de las selecciones nacionales de Uruguay y Colombia. Esto se debe a que retiraron la posibilidad de convocar a jugadores del Xeneize.

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Hay que recordar que la fecha FIFA de noviembre se encuentra en desarrollo y es una ventana que muchas selecciones tienen como oportunidad para rearmar sus equipos de cara a las competencias internacionales y las eliminatorias del próximo Mundial. Es por ello que se cita a los jugadores que se cree que atraviesan un gran momento, así como también a aquellos que podrían llegar a mejorar con el paso del tiempo.

Sin embargo, Boca fue beneficiado tanto por Uruguay como por Colombia. Esta última comunicó que no iba a hacer uso de los servicios del arquero Álvaro Montero para que se quede con el plantel y pueda formar parte del encuentro que el conjunto Xeneize disputará frente a Banfield. Lo mismo sucede con Miguel Merentiel, que iba a ser citado para el amistoso frente a la Argentina que se disputará en la noche del viernes 13 de noviembre.

De esta manera, dos jugadores que forman parte del once titular para Rodolfo Arruabarrena se encontrarán disponibles para el encuentro frente al Taladro. Esto obliga a pensar en otro tipo de estrategias para reemplazar a Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar, quienes, por lesión, se quedarían al margen del campo de juego mendocino. Esto cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que la final de la Copa Sudamericana se encuentra programada para el sábado 21 de noviembre.

Gallardo le hizo un fortuito "favor" a Boca para la final de la Sudamericana vs. Mineiro

De manera inesperada, Marcelo Gallardo decidió que los jugadores Ángelo Preciado, Alan Franco y Alan Minda sean convocados a la Selección de Ecuador para disputar los encuentros amistosos frente a Costa Rica y Bolivia. Todo esto en la previa de la final de la Copa Sudamericana. Lo particular es que los tres futbolistas fueron requeridos por Atlético Mineiro para que se queden entrenando con el plantel profesional y así llegar más que preparados para el encuentro culmine frente a Boca.

No obstante, la respuesta del exentrenador de River fue que los necesita en la Selección porque está tratando de armar un equipo, y mucho más después de dos partidos en los que no conoció la victoria. Por lo tanto, el pedido de Eduardo Domínguez, entrenador del conjunto de Brasil, fue rechazado de manera inmediata y sin posibilidad de revisión.