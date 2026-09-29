Banfield, rival de Boca en Copa Argentina: imbatible en penales, alerta descenso y Troglio a punto de irse

Banfield será el próximo rival de Boca Juniors en la Copa Argentina 2026, ya que se medirán en la semifinal. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena chocará con el de Pedro Troglio, mientras que del otro del cuadro Atlético Tucumán espera por el vencedor de la serie de los cuartos de final entre Estudiantes de La Plata y Platense.

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El recorrido del "Taladro" en los últimos meses estuvo marcado por la irregularidad absoluta, con resultados dispares en general. Aunque el entrenador puso su renuncia a disposición en septiembre, la Comisión Directiva no se la aceptó y prefirió que continuara en el cargo.

Si bien su permanencia en la máxima categoría no corre riesgos serios en la vigente temporada, el promedio del descenso preocupa ahora y también de cara al 2027. El as en la manga que tiene el conjunto del Sur para estos duelos de playoffs es Diego "Ruso" Rodríguez, el arquero que suele brillar en las definiciones por penales. No sólo acostumbra a atajar varios disparos, sino que también patea en las tandas.

Banfield atraviesa una situación financiera delicada, por lo que Troglio debe arreglárselas con muchos juveniles de las divisiones inferiores más unos pocos jugadores de experiencia. Además del mencionado Rodríguez, entre aquellos futbolistas con mayor roce aparecen Nahuén Paz, Lautaro Ríos, Favio Álvarez, Ignacio Pais, Adrián "Rocky" Balboa y Federico Anselmo.

Los penales son la mayor fortaleza del "Taladro" en la actual Copa Argentina: avanzó en las últimas tres llaves por esa vía. En las mismas, derrotó a San Martín de Tucumán en los 16avos de final, a Midland (ambos de la segunda división) en los octavos y a Deportivo Riestra en los cuartos. Previamente, había goleado por 3-0 a Real Pilar (de la tercera categoría) en los 32avos. En las dos primeras series desde los doce pasos, el guardavalla fue Facundo Sanguinetti, en tanto que en la última ya estuvo el "Ruso".

El Ruso Rodríguez no sólo ataja penales, sino que también los patea.

El descenso acecha a Banfield, rival de Boca en la Copa Argentina 2026

Actualmente, el "Taladro" se ubica antepenúltimo en la tabla de los promedios y se salva con lo justo, ya que por ahora bajan de categoría Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, como el conjunto de Mar del Plata divide de manera diferente porque lleva menos temporadas en la Primera, una buena racha final del "Tiburón" en los últimos seis cotejos de la etapa regular del Clausura puede complicar muchísimo el panorama para el elenco del Sur.

En comparación a los cuadros que dividen igual que el "Taladro", apenas aparece 2 puntos debajo de Sarmiento de Junín y a 5 de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Así está Banfield hoy en la tabla del promedio del descenso.

La tabla anual alivia a Banfield: con 18 unidades en juego, le lleva 16 a Estudiantes de Río Cuarto y 11 a Aldosivi, por lo que es casi imposible que descienda por esa vía. No obstante, si zafa la alarma seguirá encendida, ya que hoy arrancaría entre los cuatro últimos en 2027 en el promedio, sin tener en cuenta a los dos que ascenderán a fin de año desde la Primera Nacional.

Cuándo se jugaría Boca vs. Banfield por la Copa Argentina

A falta de la confirmación oficial por parte de la organización del torneo, el encuentro sería el miércoles 4 de noviembre por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El camino de Banfield en la Copa Argentina