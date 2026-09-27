Boca Juniors enfrenta a Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina este domingo 27 de septiembre por un lugar en las semifinales del torneo donde ya espera Banfield. El "Taladro" eliminó a Deportivo Riestra y jugará contra el que triunfe de este clásico trascendental que tendrá lugar en el Estadio Gigante de Arroyito a partir de las 17 horas. Andrés Gariano será el árbitro de este compromiso que definirá al tercer semifinalista del certamen que también tiene a Atlético Tucumán en dicha fase. Hora, TV, posibles formaciones de cada equipo y todo lo que hay que saber sobre este encuentro.

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Cuándo juegan Boca vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online

Con la clasificación consumada a cuartos de final, ahora el "Xeneize" se verá las caras con Racing el domingo 27 de septiembre por un lugar en la semifinal del certamen. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central desde las 17 horas. El ganador se verá las caras con Banfield, que recientemente eliminó a Deportivo Riestra por penales; mientras que la otra llave tiene a Atlético Tucumán esperando por Platense o Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán el jueves 1° de octubre desde las 21.15 en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Defensa y Justicia. La transmisión de todos los encuentros estará a cargo de la pantalla de TyC Sports.

Cómo está el historial entre Boca y Racing

El "Xeneize" y la "Academia" se enfrentaron en 224 oportunidades a lo largo de la historia. Boca lidera el historial con un total de 94 triunfos, mientras que los de Avellaneda acumulan 75 y los 55 encuentros restantes terminaron en empate. La última vez que se vieron las caras fue por la sexta fecha del Torneo Clausura en el Cilindro donde empataron 1 a 1. Marcos Rojo abrió la cuenta de penal y Miguel Merentiel empató para el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

Andrés Gariano será el árbitro de Boca vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Cómo llegan Boca y Racing a este cruce por la Copa Argentina

El "Xeneize" pelea en los tres frentes posibles ya que está en semifinales de la Copa Sudamericana donde enfrentará a Vasco Da Gama, se posiciona quinto en la Zona A del Torneo Clausura y ahora buscará un triunfo que lo lleve a la próxima ronda. Por su parte, la "Academia" no pasa su mejor momento en el campeonato local a pesar de que rompió la mala racha y recién ganó su segundo compromiso ante Sarmiento de Junín. Ambos cuentan con diferentes bajas sensibles para este tan importante cruce.

El elenco de La Ribera no tendrá a Álvaro Montero en el arco y Leandro Brey ocupará su lugar bajo los tres palos. En algún momento trascendió la posibilidad de que Javier García sea el arquero pero finalmente no sucederá. Por otro lado, los de Avellaneda no contarán con Lautaro Díaz, delantero que llegó en el último mercado de pases y se afianzó como titular en el equipo.

Posibles formaciones de Boca vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina