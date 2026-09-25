Una baja, dos regresos y juveniles: el plan de Boca para jugar vs. Racing por Copa Argentina

Boca Juniors enfrenta a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina este domingo 27 de septiembre en el Estadio Gigante de Arroyito buscando un lugar en semifinales. Para dicho compromiso, que estuvo en duda por el reclamo de Vélez Sarsfield hasta el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena tiene en claro con qué jugadores contará y con cuáles no, ya que tendrá una baja y dos regresos. Además, sabe que puede darle lugar a algunos juveniles para que puedan tener rodaje en este cruce trascendental.

{{{htmlAmp}}}

La baja y los dos regresos de Boca para jugar vs. Racing por Copa Argentina

Álvaro Montero no estará a disposición del "Xeneize" debido a su convocatoria a la Selección de Colombia. El arquero fue citado para los amistosos de su seleccionado ya que pretenden que sea el titular del equipo y por este motivo no estará presente en la casa de Rosario Central. En su lugar, lo más probable es que aparezca Leandro Brey, aunque también se especuló con la presencia de Javier García. A su vez, el DT recibió la mejor noticia con respecto a dos futbolistas que estaban lesionados y que pueden sumar minutos después de entrenar a la par de sus compañeros.

Entre los regresos está el caso de Rodrigo Battaglia, quien dejó atrás una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles y está a disposición. Además de ser una buena variante tanto en la defensa como en el mediocampo, el exhombre de Huracán puede aportarle mucho en ataque al equipo. Lo mismo sucede con Ayrton Costa, que se recuperó un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda a finales de agosto y ya puede jugar. A su vez, reaparecería Enner Valencia, quien no estuvo entre los citados para jugar vs. San Lorenzo.

Rodrigo Battaglia volverá a ser tenido en cuenta en Boca

Quiénes son los jóvenes que pueden jugar con Boca en la Copa Argentina

Con vistas a este compromiso y sabiendo que necesita variantes ya que no sólo juega dicho torneo sino que también está en semifinales de la Sudamericana y pelea por un lugar en los playoffs del Torneo Clausura, Arruabarrena le dará lugar a Matías Satas y Camilo Rey Domenech. El primero de ellos está actualmente con la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos y luego de la final estará junto al resto del plantel. Por su parte, el volante sumó minutos en cancha por la rotación del DT y se perfila para estar en el banco de suplentes.

Cuándo vuelve a jugar Boca por la Copa Argentina

Con la clasificación consumada a cuartos de final, ahora el "Xeneize" se verá las caras con Racing el domingo 27 de septiembre por un lugar en la semifinal del certamen. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central desde las 17 horas. El ganador se verá las caras con Banfield, que recientemente eliminó a Deportivo Riestra por penales; mientras que la otra llave tiene a Atlético Tucumán esperando por Platense o Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán el jueves 1° de octubre desde las 21.15 en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Defensa y Justicia. La transmisión de todos los encuentros estará a cargo de la pantalla de TyC Sports.