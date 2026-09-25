Atento Boca: Vasco da Gama anotó a un crack que brilló en el fútbol argentino para la Copa Sudamericana

Boca Juniors tendrá por delante una serie decisiva en la Copa Sudamericana y, del otro lado, se encontrará con un futbolista que estuvo en el radar del club durante los últimos mercados de pases. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Vasco da Gama el 13 y el 20 de octubre por las semifinales del certamen en búsqueda de un lugar en la gran final, y entre los nombres que aparecen en la nómina del conjunto brasileño estará Alan Lescano, uno de los jugadores que el presidente Juan Román Riquelme intentó incorporar en numerosas ocasiones.

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El mediocampista ofensivo llegó recientemente al cuadro carioca desde Argentinos Juniors, en una operación que se cerró en 9 millones de dólares incluidos bonos por objetivos. Previo al cruce frente al 'Xeneize', Vasco actualizó su lista de buena fe para la serie y sumó al futbolista argentino, que tendrá así la posibilidad de enfrentarse al equipo que mostró interés en contratarlo.

Lescano podrá estar contra Boca por Sudamericana: cómo es su presente y quién es el otro "casi" refuerzo que jugará

Lescano ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Vasco y disputó dos encuentros desde su llegada. Además, convirtió su primer gol con el club brasileño, al marcar de penal en la goleada frente a Coritiba. Ahora tendrá un desafío diferente: enfrentar a Boca en una serie que definirá uno de los lugares en la final de la competencia, que se disputará en Barranquilla.

El ex jugador del 'Bicho' no será el único futbolista del conjunto brasileño que estuvo recientemente vinculado con el 'Xeneize': también forma parte del plantel Marino Hinestroza, extremo colombiano, quien estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo cuando pertenecía a Atlético Nacional .Finalmente, la operación no se concretó y el jugador terminó arribando a Río de Janeiro.

Lescano ya tuvo sus primeras presentaciones en Vasco y se perfila como opción para enfrentar a Boca por Sudamericana.

Cuándo juegan Boca vs. Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026

Ida: martes 13 de octubre desde las 21.30 en La Bombonera de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Vuelta: martes 20 de octubre desde las 21.30 en Río de Janeiro, Brasil, en un estadio a definir.

Cómo ver los partidos de Boca vs. Vasco da Gama en Argentina

El conductor y relator Sebastián "Pollo" Vignolo ya anunció que ambos encuentros irán por ESPN, tanto en la ida como en la vuelta. Todo indica que DSports dirá presente también en la televisión. En tanto, el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Quiénes son los cuatro argentinos que juegan en Vasco da Gama

Además de Colidio, el cuadro carioca cuenta con otros tres argentinos que hoy forman parte del plantel que comanda Pedro Emanuel. Sólo uno ya estaba en el club como es el caso de Claudio Spinelli, mientras que los otros tres llegaron a lo largo de este mercado de pases: Alan Lescano arribó recientemente desde Argentinos Juniors y sólo sumó 18 minutos en cancha, mientras que Santiago Sosa se sumó proveniente de Racing Club y se afianza de a poco en la mitad de la cancha.

Por qué Vasco da Gama no puede jugar en su cancha contra Boca

La Conmebol exige a cada club una capacidad mínima de 30.000 personas para las semifinales, lo cual no posee el club brasileño. Su estadio tiene un límite de 20.419, por lo que no llega a lo establecido y deberán jugar en otra cancha. Las primeras opciones son otros dos escenarios de Río de Janeiro, como el Maracaná o el Nilton Santos de Botafogo. Este duelo de vuelta tendrá lugar en la semana del 21 de octubre, mientras que la ida se jugará una semana antes en La Bombonera.

El fixture de Boca en el próximo mes