La AFA advirtió a Vélez Sarsfield con la desafiliación directa si acude a la Justicia ordinaria tras el polémico fallo frente a Boca Juniors

El conflicto entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors sumó un nuevo capítulo, pero ahora máxima tensión institucional. Luego de que el Tribunal de Disciplina desestimara el reclamo del "Fortín" por el cupo de extranjeros del "Xeneze", la dirigencia deslizó que podría ir al TAS y la AFA lanzó una fuerte respuesta: si el conjunto de Liniers presenta un recurso en la Justicia ordinaria para frenar la Copa Argentina, el club sufrirá la desafiliación inmediata y quedará apartado de toda competencia.

{{{htmlAmp}}}

El cruce disputado el pasado 2 de septiembre en el marco de la Copa Argentina está lejos de haber concluido en los escritorios. La publicación de la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA no logró calmar los ánimos, sino que encendió las alarmas en el fútbol argentino ante las posibles medidas de Vélez y la tajante postura de la entidad madre del fútbol nacional.

El origen del conflicto radica en la protesta formal presentada por el club velezano, que exigía la eliminación directa de Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro de octavos de final. Sin embargo, el organismo disciplinario dictaminó que se trató de un error administrativo involuntario, argumentó la ausencia de ventaja deportiva y determinó únicamente una sanción económica para el conjunto de La Boca.

La postura de Vélez Sarsfield tras el polémico fallo

La decisión oficial provocó una rápida y dura respuesta en la dirigencia del Fortín. Néstor Pugliese, vicepresidente de Vélez Sarsfield, hizo pública la indignación de la institución ante lo que consideró una resolución injusta.

"Es un fallo vergonzoso, me da bronca e indignación. Si tengo que ir a la Justicia ordinaria y poner una cautelar para parar la Copa Argentina, lo haría a título personal", aseveró el dirigente.

A pesar de la firmeza de sus declaraciones, el directivo aclaró que la prioridad de la institución será agotar todas las instancias correspondientes al ámbito del derecho deportivo: "Vamos a ir al Tribunal de alzada y, de ser necesario, al TAS. Descartamos cualquier recurso a la Justicia ordinaria”.

Qué dicen los estatutos de FIFA y AFA sobre recurrir a tribunales ordinarios

La advertencia emitida por la AFA, en diálogo con el diario Olé, no constituye una medida arbitraria, sino que se fundamenta estrictamente en el marco regulatorio vigente tanto a nivel nacional como internacional. Las normativas de la FIFA prohíben de forma expresa que las asociaciones civiles y clubes afiliados trasladen litigios de índole deportiva a la Justicia ordinaria, especialmente cuando se buscan medidas cautelares que alteren el desarrollo de los torneos.

El régimen disciplinario y las vías de apelación permitidas

El Estatuto de la AFA contempla canales formales de revisión que Vélez Sarsfield sí puede utilizar:

Tribunal de Apelaciones: Instancia interna para revisar los fallos del Tribunal de Disciplina. Tribunal Arbitral de la AFA o TAS: Órganos internacionales habilitados para dirimir conflictos deportivos de última instancia.

El punto de quiebre absoluto se produciría si la institución intenta trabar la competencia mediante un amparo en juzgados civiles o comerciales.

La advertencia tajante: riesgo real de desafiliación para Vélez

Frente a la hipótesis de que un recurso judicial interrumpa el calendario futbolístico, voceros de la AFA precisaron el alcance de las medidas en declaraciones periodísticas a Olé. "Si meten un amparo, automáticamente corren el riesgo de desafiliación, está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo. Así que si llegan a hacer eso, automáticamente Vélez queda desafiliado, no podrá competir mientras dura el recurso de amparo. Sería una locura pedir suspensión del campeonato en la Justicia. La FIFA es tajante con eso", advirtieron desde la calle Viamonte.

Además, recalcaron la inmediatez de la respuesta institucional: “En cuanto entre un amparo, nosotros suspendemos la afiliación y lo elevamos a la FIFA” . De este modo, mientras la dirigencia velezana evalúa los pasos a seguir dentro de la justicia deportiva tras la controversia con Boca, la AFA ha fijado un límite infranqueable que deja en claro las gravísimas consecuencias institucionales de llevar el fútbol a los tribunales ordinarios.