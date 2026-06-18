Los aficionados noruegos reman y corean al unísono el día del partido del Grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Irak y Noruega, en Foxborough

​La fiebre del Mundial se ha extendido hasta el ‌Parlamento noruego, ‌donde los representantes electos recrearon una maniobra de remo vikingo que se ha hecho famosa gracias a los aficionados al fútbol del país que ​asisten al ⁠torneo al otro lado del ‌Atlántico.

Antes, durante y después ⁠del triunfo de ⁠Noruega por 4-1 sobre Irak en Boston, los aficionados, vestidos de ⁠rojo y muchos de ​ellos con cascos vikingos, ‌fueron fotografiados remando ‌al unísono en bares, en ⁠el transporte público e incluso en las escaleras mecánicas del estadio, honrando así la ​herencia ‌de sus antepasados marineros escandinavos.

La sesión parlamentaria del jueves se vio brevemente interrumpida cuando el presidente sugirió ⁠que los miembros repitieran la acción de los aficionados remando para mostrar el apoyo de la nación a la campaña en curso, y los parlamentarios respondieron ‌con entusiasmo en una muestra de unidad entre todos los partidos.

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El próximo partido de Noruega en el Grupo I del Mundial ‌será contra Senegal el 22 de junio, donde esperan conseguir otra ‌victoria que ⁠les permita clasificarse para la fase de eliminación ​directa.

Con información de Reuters