Panamá empata con Bosnia y Herzegovina en cierre de preparación para Mundial

La ​selección de fútbol de Panamá empató el sábado 1-1 ante su similar de Bosnia y Herzegovina ‌en el cierre de ‌su preparación para el Mundial que inicia en cinco días.

El compromiso fue la última oportunidad para la selección centroamericana de afinar detalles antes de viajar el domingo a Toronto, Canadá, desde donde se trasladará a su campamento base en New Tecumseth.

En el partido, ​disputado en el ⁠estadio Energizer Park de San Luis, Missouri, Bosnia ‌y Herzegovina se adelantó a los 23 ⁠minutos cuando Nicola Katic remató ⁠con la cabeza un centro de Amar Dedic.

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Panamá logró el empate a los tres minutos de reposición de la ⁠primera parte por conducto del defensa Jiovany ​Ramos, quien remató de derecha un ‌balón que quedó suelto en ‌el área tras un rebote defensivo.

"Sabemos que para ⁠eso son los partidos de preparación, para ir mejorando, cada vez vamos mucho mejor, pero igual hay cosas que mejorar y cosas que seguir aprendiendo. Ya ​estamos ‌a poco del primer partido, y estamos ajustando cosas, nos vamos con esa alegría de que estamos mejorando cada partido", dijo Ramos.

En el Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México ⁠y Canadá, Panamá se enfrentará a Ghana el 17 de junio en Toronto, donde también se medirá a Croacia el 23 de junio en el Grupo L. Cerrará la primera fase contra Inglaterra el 27 de junio en Nueva York.

"Nos llevamos buenas sensaciones y creo que ‌me sentí bien, estoy apto para jugar el primer partido contra Ghana, dispuesto a jugar por la selección y tratar de hacerlo de la mejor forma. Ahora toca recuperar para llegar en buenas condiciones y disfrutar el ‌primer partido contra Ghana", dijo el mediocampista Carlos Harvey.

En tanto, Bosnia y Herzegovina, que quedó en el Grupo B, ‌se presentará el ⁠12 de junio ante Canadá en Toronto, seis días después enfrentará a Suiza en ​Los Ángeles, y cerrará la primera fase el 24 de junio ante Qatar en Seattle.

Con información de Reuters