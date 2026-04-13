Palmeiras vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores

El próximo jueves 16 de abril, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Sporting Cristal visita a Palmeiras en el estadio Allianz Parque, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores.
Así llegan Palmeiras y Sporting Cristal
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
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Últimos resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
Palmeiras viene de empatar ante Junior por 1-1.
Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores
Sporting Cristal viene de vencer a Cerro Porteño en casa por 1 a 0.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Palmeiras se quedó con la victoria por 6 a 0.
En la tabla del Grupo F, Sp. Cristal está en la cima y tiene 3 puntos con 1 gol anotado, mientras que Palmeiras tiene 1 unidad con 1 tanto y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el tercer lugar).
El encargado de impartir justicia en el partido será Piero Maza Gómez.
Fechas y rivales de Palmeiras en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo F - Fecha 3: vs Cerro Porteño: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 4: vs Sporting Cristal: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 5: vs Cerro Porteño: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs Junior: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo F - Fecha 3: vs Junior: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 4: vs Palmeiras: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 5: vs Junior: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs Cerro Porteño: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Palmeiras y Sporting Cristal, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas