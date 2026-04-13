Flamengo vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores

El próximo jueves 16 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Independiente Medellín visita a Flamengo en el Maracanã, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores.

Así llegan Flamengo y Independiente Medellín

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

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Últimos resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

Flamengo ganó su último duelo ante Cusco FC por 2 a 0.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores

El anterior partido jugado por Independiente Medellín acabó en empate por 1-1 ante Estudiantes..

En la tabla del Grupo A, Flamengo está en la cima y tiene 3 puntos con 2 goles anotados, mientras que El Poderoso de la Montaña tiene 1 unidad con 1 tanto y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el segundo lugar).

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Matonte.

Fechas y rivales de Flamengo en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo A - Fecha 3: vs Estudiantes: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 4: vs Independiente Medellín: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Independiente Medellín en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo A - Fecha 3: vs Cusco FC: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 4: vs Flamengo: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Cusco FC: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Flamengo e Independiente Medellín, según país