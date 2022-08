La sorpresiva reacción de una figura del Premier Pádel de Mendoza: "Las Malvinas son argentinas"

Uno de los mejores jugadores del mundo de pádel mostró toda su alegría con un grito relacionado a las Islas Malvinas.

Este viernes 12 por la noche, luego de la victoria por cuartos de final en el Torneo Mendoza Premier Padel, el español y uno de los mejores jugadores del mundo Francisco "Paquito" Navarro estalló de alegría con un grito muy relacionado a la historia argentina con las Islas Malvinas.

No es común que un deportista del exterior se refiera a cuestiones políticas en terreno ajeno. Sin embargo, "Paquito", que comparte pareja de dobles con el argentino Martín Di Nenno, mostró toda su frescura cuando le acercaron el micrófono y manifestó de manera enérgica: "Las Malvinas son argentinas".

El experimentado jugador de 33 años decidió finalizar la entrevista que venía siendo en inglés de esa manera tan particular e, Inmediatamente, el estadio donde se está llevando a cabo el Mendoza Premier festejó las palabras del europeo y comenzó a cantar su nombre.

La demostración de felicidad de Navarro se debía a que, junto a Di Nenno, habían eliminado 6-4 y 7-5 a la pareja compuesta por Agustín Gómez Silingo y Juan Cruz Belluati, ambos argentinos.

"Paquito" y Di Nenno, de 25 años, son la segunda pareja favorita del torneo y siguen en carrera en el Aconcagua Arena, lugar en el que hicieron vibrar a las más de 8 mil personas estuvieron presentes. En las semifinales del torneo de Mendoza enfrentarán a Fernando Belasteguín y Arturo Coello, que dieron la sorpresa al vencer a Carlos "Sanya" Gutierrez y Agustín Tapia.

Cabe recordar que la mejor "pala" del mundo, Juan Lebrón, y Alejandro Galán habían sido eliminados la ronda anterior frente a sus compatriotas españoles Jerónimo ‘Momo’ González y Alejandro Ruiz (7).

La palabra de Martín Di Nenno y "Paquito" tras la victoria en cuartos de final

Di Nenno comentó los objetivos de la pareja y por qué disfrutan este torneo particular más que ningún otro: "Nosotros jugamos cada torneo para disfrutarlo. Sabemos lo difícil que es hacer un evento de semejante magnitud en la Argentina. Premier Pádel está haciendo un trabajo sensacional. Estamos muy contentos y cuantos más días pasamos en el torneo más nos gusta la ciudad".

Navarro, por su parte, detalló cómo viven la exigencia de la competencia y exclamó: "Tenemos poco tiempo para pensar y parar la pelota; jugamos más de 30 torneos al año. No hay demasiado tiempo: perdemos o ganamos un torneo y enseguida nos vamos al siguiente. Nosotros no nos vamos mal a casa cuando perdemos sino cuando sentimos que no dimos el máximo",