Delantero ecuatoriano Valencia regresa a Pachuca de México

CIUDAD DE MÉXICO, 11 sep - Pachuca anunció el jueves el regreso del delantero ecuatoriano Enner Valencia, 11 años después de haber salido del club mexicano.

Valencia de 35 años, jugo para los "Tuzos" de Pachuca en el torneo Clausura 2014, donde fue campeón goleador con 12 tantos.

"Enner Valencia vuelve", publicó el equipo mexicano en sus redes sociales en un video que emula a la película Volver al Futuro y en el que se ve a Valencia a bordo del auto que sale en dicha película recorriendo las calles de Pachuca.

"Mi querida afición de Tuzos, soy Enner Valencia y he viajado en el tiempo", dijo el jugador en el video.

Además de Pachuca, Valencia jugó en México con Tigres UANL de 2017 a 2020, etapa en la que fue campeón en los torneos Apertura 2017 y Clausura 2019.

Valencia regresa a Pachuca tras salir del Inter de Porto Alegre.

El máximo goleador de la selección de Ecuador con 47 goles, debutó profesionalmente en 2010 con Emelec de su país. Además ha militado en los clubes West Ham y Everton de la Premier League de Inglaterra, y el Fenerbahçe de Turquía.

Con la selección de Ecuador ha disputado 100 partidos desde su debut en 2012. Además, ha jugado los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022.

Con información de Reuters