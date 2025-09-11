Osasuna vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga

Osasuna recibe el próximo domingo 14 de septiembre a Rayo Vallecano por la fecha 4 de la Liga, a partir de las 13:30 (hora Argentina) en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Rayo Vallecano

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna cayó 0 a 1 ante Espanyol en el RCDE Stadium. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 2 en su portería .

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Rayo Vallecano logró empatar 1-1 ante Barcelona. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 victoria. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo tercer puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 9 3 3 0 0 5 2 Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 3 3 Villarreal 7 3 2 1 0 7 10 Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 1 13 Osasuna 3 3 1 0 2 -1

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 5: vs Villarreal: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Elche: 25 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Betis: 28 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Getafe: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 5: vs Celta: 21 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atlético de Madrid: 24 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sevilla: 28 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Sociedad: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Rayo Vallecano, según país