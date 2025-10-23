Osasuna vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

A partir de las 14:30 (hora Argentina) el próximo domingo 26 de octubre, Celta visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga.
Así llegan Osasuna y Celta
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Atlético de Madrid. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 4 a favor.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Celta y Real Sociedad, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Celta se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (7 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|24
|9
|8
|0
|1
|11
|2
|Barcelona
|22
|9
|7
|1
|1
|14
|3
|Villarreal
|17
|9
|5
|2
|2
|6
|13
|Osasuna
|10
|9
|3
|1
|5
|-2
|17
|Celta
|7
|9
|0
|7
|2
|-3
Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 11: vs Real Oviedo: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Sevilla: 8 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Real Sociedad: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 11: vs Levante: 2 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Barcelona: 9 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Alavés: 22 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Celta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas