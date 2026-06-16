Organizadores de GP España de F1 dicen que circuito de Madrid estará listo pese a obstáculos

El circuito de Fórmula Uno Madring abre sus puertas a los medios de comunicación antes de su inauguración oficial, en Madrid, España.

​El nuevo circuito del Gran Premio de España de Fórmula Uno se presentó al público el martes con gran pompa, y los organizadores se mostraron convencidos de que ‌todo estará listo para la carrera ‌de septiembre en Madrid, a pesar de que las obras están lejos de haber concluido.

La bandera española más grande del país se izó en la primera curva antes de que los representantes del Gobierno y del circuito pronunciaran sus discursos y el piloto de Williams Carlos Sainz hablara del entusiasmo que se vive en su ciudad natal.

El Madring, de 5,47 kilómetros, situado alrededor del recinto ferial IFEMA en el noreste de la capital, con fácil ​acceso al transporte público y ⁠al aeropuerto de Barajas, se extiende a lo largo de dos zonas diferenciadas y ‌cuenta con dos largas rectas y una característica curva "Monumental" con un peralte ⁠del 24%, donde los bólidos podrían alcanzar los 340 ⁠km/h.

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"Es un circuito que tiene de todo, con curvas rápidas y curvas lentas; un híbrido de circuito urbano y con partes de circuito abierto", dijo Sainz, embajador del circuito que ⁠ya ha dado unas vueltas en un Ford Mustang GT de serie. "Es un circuito ​con muchísimo carácter y personalidad".

Aunque ya se ha extendido la ‌cinta negra de asfalto liso, los alrededores están ‌llenos de maquinaria de movimiento de tierras en un paisaje desértico, con cientos de ⁠trabajadores preparando una zona que también acogerá la mayor zona de aficionados del campeonato.

Los boxes permanentes aún están en construcción y las tribunas temporales aún no se han montado, mientras que la zona del paddock sigue siendo solo un proyecto. No obstante, el director de ​operaciones de Madring, ‌Carlos Jiménez, afirmó que está durmiendo tranquilo pese a las limitaciones de tiempo y los difíciles obstáculos burocráticos.

"Estamos en nuestro undécimo mes de construcción y los permisos tardaron 12", declaró a Reuters. "Ahora la parte más complicada, incluso aparte de la pista, ya está hecha. En el sur, la pista está terminada (...) en ⁠el norte, la parcela de terreno estará terminada en tres semanas".

"Lo que vamos a empezar, probablemente en dos semanas, es el montaje de las estructuras temporales, las tribunas y las zonas de hospitality", agregó.

Jiménez señaló que la construcción de esos elementos llevará alrededor de un mes y medio, pero que el calor de julio y agosto podría obligar a los trabajadores a dejar las herramientas cuando las temperaturas alcancen un límite.

"Es posible que tengamos que trabajar por las noches", dijo. "Por eso ‌hemos reservado un margen de tiempo y podemos hacer turnos de noche, ya que la licencia de construcción nos permite trabajar las 24 horas".

La FIA, organismo rector del automovilismo mundial, ha realizado dos visitas de inspección y tiene prevista una tercera y última para mediados de agosto, cuando se limpiará el circuito con chorro de agua a presión para mejorar el agarre. La ‌zona de aficionados estará lista a fines de agosto y los autos de Fórmula 3 probarán el circuito.

Los sistemas electrónicos, incluidos los paneles y la iluminación del túnel por donde el circuito pasa por ‌debajo de una autopista ⁠que atraviesa la zona, estarán listos en julio. La fecha límite definitiva es el 30 de agosto, cuando el ayuntamiento inspeccionará las instalaciones.

La carrera, ​la segunda que acoge España tras el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de este mes y la primera en Madrid desde que el circuito de Jarama acogió la F1 entre 1968 y 1981, está programada para los días 11 a 13 de septiembre.

(Editado en español por Carlos Serrano)