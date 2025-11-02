Olympique de Marsella vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

Olympique de Marsella recibirá a Atalanta, en el marco de la fecha 4 de la Champions, el próximo miércoles 5 de noviembre a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Velodromo.
Así llegan Olympique de Marsella y Atalanta
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions
Olympique de Marsella sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Sporting Lisboa. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions
Atalanta obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Slavia Praga. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.
Horario Olympique de Marsella y Atalanta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas