Olympique de Marsella vs Ajax: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo martes 30 de septiembre, Ajax visita a Olympique de Marsella en el estadio el Velodromo, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions.
Así llegan Olympique de Marsella y Ajax
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions
Olympique de Marsella recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Real Madrid.
Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions
Ajax cayó derrotado 0 a 2 ante Inter.
Horario Olympique de Marsella y Ajax, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas