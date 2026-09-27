Por qué no prosperó el reclamo de Vélez y se juega Boca vs. Racing por Copa Argentina

Boca Juniors enfrenta a Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina, pero días antes del encuentro se generó un escándalo que pudo haber cambiado todo. La inclusión de seis jugadores que firmaron planilla en el "Xeneize" para el duelo ante Vélez Sarsfield por los octavos de final derivó en un reclamo del "Fortín" que no llegó a buen puerto. Si bien los de Liniers hicieron el reclamo correspondiente, el Tribunal de Disciplina no le dio la clasificación y sólo multó al equipo de La Ribera por el error administrativo.

{{{htmlAmp}}}

Por qué no prosperó el reclamo de Vélez y se juega Boca vs. Racing en la Copa Argentina

El organismo de la Asociación del Fútbol Argentino falló a favor de Boca después del reclamo de Vélez. Fernando Mitjans, máxima autoridad de la entidad que depende de la AFA declaró para Olé que había fundamentos para que el "Fortín" presente la protesta, pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva". Por este motivo, no hubo cambios con respecto a lo sucedido en un principio. Luego, desde Liniers apelaron, pero se volvieron a encontrar con una respueta negativa.

Con respecto a lo que pasó en cancha, el pasado 2 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba empataron sin goles el "Xeneize" y Vélez Sarsfield. En los penales fueron los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena quienes consiguieron el pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina donde ahora se verán las caras con Racing. Cabe destacar que Dilan Godoy erró un penal sobre el cierre del encuentro para el equipo de Guillermo Barros Schelotto con el que se mantuvo el cero a cero.

El reclamo de Vélez y su presidente Fabián Berlanga no prosperó y se juega Boca vs. Racing en Copa Argentina

Cuál fue el reclamo de Vélez por el que encendió la polémica en la Copa Argentina

El origen del conflicto radica en la protesta formal presentada por Vélez Sarsfield, que exigía la eliminación directa de Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro de octavos de final. Sin embargo, el organismo disciplinario dictaminó que se trató de un error administrativo involuntario, argumentó la ausencia de ventaja deportiva y determinó únicamente una sanción económica para el conjunto de La Boca.

Los futbolistas que aparecen en el centro de la controversia son Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. La situación de cada uno fue diferente durante el partido. Montero, Lozano y Villa comenzaron como titulares. Palacios y Valencia ingresaron en el complemento, mientras que Romero quedó entre los suplentes y no tuvo participación.

Cuándo juegan Boca vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online

Con la clasificación consumada a cuartos de final, ahora el "Xeneize" se verá las caras con Racing el domingo 27 de septiembre por un lugar en la semifinal del certamen. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central desde las 17 horas. El ganador se verá las caras con Banfield, que recientemente eliminó a Deportivo Riestra por penales.

La otra llave tiene a Atlético Tucumán esperando por Platense o Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán el jueves 1° de octubre desde las 21.15 en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Defensa y Justicia. La transmisión de todos los encuentros estará a cargo de la pantalla de TyC Sports, como es habitual en este torneo.