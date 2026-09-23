Los 3 jugadores preferidos del "Vasco" Arruabarrena en Boca

A medida que se fueron consumiendo los partidos del calendario, se desprende una importante cantidad de datos que permiten analizar lo que es el buen ciclo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena desde su regreso a Boca Juniors. Esto expuso una serie de nombres que se encuentran en el podio de aquellos que son los más elegidos al momento de armar una formación titular. Aunque uno de ellos puede que pierda su lugar de privilegio debido a la presencia de la Fecha FIFA que comenzará en los próximos días.

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Hasta el momento, se consumieron 10 partidos del Torneo Clausura, llaves de la Copa Argentina como también de la Copa Sudamericana, y hay una constante que se encuentra dentro del plantel del Xeneize. Son los nombres de Lautaro Blanco, ya que el lateral cuenta con una acumulación de 1.484 minutos. Una señal de que no dispone de un reemplazante ideal para el puesto, pero también de un gran nivel que no invita a pensar en su salida.

Otro jugador que aparece en la nómina es Santiago Ascacibar, que es de gran importancia para el armado de la mitad de la cancha y casi al mismo nivel que Leandro Paredes. En este caso, se desprende que el exjugador de Estudiantes de La Plata dispone de 1.461 minutos sumados en lo que va del segundo semestre de la temporada. Además de ser un nombre clave para el mediocampo, también aporta gol en determinados momentos o influye en la gestación de situaciones de peligro.

El tercer nombre que más se repite en la formación es el de Álvaro Montero, debido a que el arquero reúne 1.440 minutos. Solo estuvo ausente en los partidos frente a Sarmiento y Central Córdoba. Es muy probable que se pierda los próximos duelos de gran importancia, como son Racing, Unión e Instituto, porque fue convocado a defender los tres palos de la Selección de Colombia, a pesar del contacto que se llevó a cabo con Néstor Lorenzo para que se quedara y pudiera estar presente en el clásico frente a la Academia del próximo domingo 27 de septiembre.

Es importante recordar que Boca es un equipo que se encuentra vigente dentro del Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Es por ello que la rotación de nombres puede hacer que algunos de los jugadores mencionados sufran algún cambio en lo que respecta a la cosecha de minutos, debido a que la distancia entre un partido y otro obliga a rotar como también administrar las cargas para evitar la presencia de lesionados.

La agenda de partidos de Boca en 2026