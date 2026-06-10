Neymar sigue sin aparecer en el entrenamiento de Brasil, que celebra el cumpleaños de Ancelotti

Alex Sandro de Brasil durante el entrenamiento

El delantero Neymar volvió a ausentarse del entrenamiento de Brasil ‌el miércoles en ‌Morristown, en el estado de Nueva Jersey, mientras el equipo se preparaba para su debut del Mundial contra Marruecos el fin de semana y celebró al mismo tiempo el cumpleaños 67 del seleccionador Carlo Ancelotti.

Los jugadores ​de Ancelotti homenajearon ⁠al italiano, encargado de poner fin ‌a la espera de 24 años ⁠de Brasil por su ⁠sexto título mundialista, con un tradicional pasillo de honor. Sin embargo, el delantero del Barcelona Raphinha ⁠bromeó diciendo que los jugadores optaron ​por un trato más suave ‌de lo habitual.

"Pasó, pero nadie ‌le tocó", comentó Raphinha.

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Neymar continúa con su ⁠intensa rehabilitación de una lesión de grado dos en una pantorrilla que sufrió mientras jugaba con el Santos en Brasil ​a mediados ‌de mayo.

El jugador de 34 años se perderá con toda seguridad el primer partido, el sábado, y aún no hay indicios de si participará en ⁠los siguientes encuentros de la fase de grupos contra Haití y Escocia.

A pesar de la ausencia de Neymar, los expertos brasileños presentes en el campo de entrenamiento se mostraron optimistas.

"Brasil no es el gran favorito, pero cuenta con buenos ‌jugadores que pueden unirse para formar un buen equipo. Creo que tiene sus oportunidades", dijo Zinho, mediocampista de la selección brasileña que ganó la Copa del Mundo en 1994.

Zinho, que ‌actualmente es comentarista de ESPN, cree que el equipo de Ancelotti se mostrará cauteloso ante una selección ‌de Marruecos ⁠que llegó a las semifinales en el último Mundial.

Brasil jugará su ​primer partido en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey.

(Reportaje de Marcelo Teixeira. Editado en español por Javier López de Lérida)