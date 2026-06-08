Neymar se está recuperando bien de lesión de pantorrilla, dice CBF tras pruebas médicas

El delantero brasileño Neymar Jr. llega para la Copa Mundial al Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Neymar ​se está recuperando bien de su lesión de pantorrilla, y las ‌pruebas realizadas al ‌delantero en Estados Unidos, donde la selección se prepara para su debut en el Mundial, muestran una evolución positiva, informó el lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El delantero se sometió ​el lunes ⁠a una nueva resonancia magnética para ‌hacer un seguimiento de la ⁠lesión de grado 2. ⁠El jugador se incorporó a la selección con un diagnóstico de edema comunicado ⁠por el departamento médico del Santos, ​pero las pruebas realizadas ‌aún en Brasil apuntaron ‌a algo más grave.

Los médicos de ⁠la selección dijeron en su momento que la lesión podría acarrear hasta tres semanas de recuperación y ​el DT ‌de Brasil, Carlo Ancelotti, estuvo trabajando con la esperanza de poder contar con Neymar en el debut en el Mundial contra ⁠Marruecos el sábado.

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"Neymar se sometió a una resonancia magnética el lunes. La prueba reveló una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados. Seguirá el proceso de recuperación y preparación física ‌planificado por la comisión médica de la selección brasileña", afirmó la entidad en un comunicado.

El DT italiano descartó el domingo al lateral derecho Wesley debido a ‌una lesión muscular sufrida durante el partido amistoso contra Egipto el fin de semana. ‌Convocó al ⁠centrocampista Ederson para ocupar su puesto.

Brasil está en el Grupo ​C del Mundial junto a Marruecos, Haití y Escocia.

Con información de Reuters