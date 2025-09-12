Newell's Old Boys vs Atlético Tucumán por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Newell's buscará salir de su profunda crisis cuando reciba a Atlético Tucumán este viernes, por la octava jornada del Torneo Clausura 2025. La Lepra, que no gana por el campeonato desde la primera fecha y se encuentra en el antepenúltimo puesto con apenas seis puntos, mientras que el Decano quiere volver al triunfo tras caer en la última fecha ante Gimnasia en La Plata.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Newell's Old Boys y Atlético Tucumán, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Newell's Old Boys y Atlético Tucumán?

El partido entre Newell's Old Boys y Atlético Tucumán por la octava jornada del Torneo Clausura se jugará este viernes 12 de diciembre de 2025, a partir de las 21:15 horas en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y estará dirigido por el árbitro Fernando Espinoza, con Pablo Echavarría como encargado del VAR.

El conjunto rosarino atraviesa un delicado momento tras un pésimo inicio del semestre, en el que únicamente pudo vencer a Independiente Rivadavia en siete fechas disputadas. La Lepra se encuentra en la 13° posición de su zona con apenas seis puntos, ocupando el antepenúltimo lugar en la tabla y lejos de las expectativas que tenían sus hinchas al comenzar el torneo.

La situación no hizo más que agravarse luego de perder el clásico ante Rosario Central con un gol de Ángel Di María que dio la vuelta al mundo, y se confirmó en la última fecha donde Newell's cayó por 2 a 1 ante Barracas Central como local. Además, puertas adentro transita la incertidumbre institucional a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales del club.

Sin embargo, esta crisis no eclipsa la esperanza de los hinchas leprosos por levantar el nivel de cara al enfrentamiento con Belgrano por cuartos de final de la Copa Argentina, que se jugará en las próximas semanas. Este compromiso continental representa una oportunidad de oro para que el equipo de Cristian Fabbiani pueda cambiar el aire y recuperar la confianza perdida en el campeonato doméstico.

Por su parte, la situación del Decano es considerablemente más estable. El equipo dirigido por Lucas Pusineri se encuentra octavo con 9 unidades en su zona, metiéndose como último en posición de playoffs por el momento, por lo que necesita sumar de a tres para seguir manteniendo esa posición y continuar dependiendo de sí mismo en las fechas finales del torneo.

Atlético Tucumán había comenzado a levantar su nivel al rescatar un empate in extremis con Sarmiento y golear a Talleres en fechas anteriores, pero una derrota por 1 a 0 ante Gimnasia como visitante, en la que se quedó con un hombre menos a los 27 minutos del primer tiempo, le cortó el envión que tratará de recuperar en Rosario.

Formaciones probables de Newell's Old Boys y Atlético Tucumán

El técnico de Newell's Old Boys, Cristian Fabbiani, todavía no tiene definido el equipo titular, pero todo apunta a que cambiará el esquema que no le funcionó ante Barracas Central. El entrenador volvería a una línea de cuatro defensores, aprovechando el retorno de Luciano Lollo tras su recuperación de una lesión, quien compartiría la dupla central con el experimentado Víctor Cuesta.

Quien también regresaría al once titular es el juvenil Luca Regiardo. El volante central de 18 años acompañaría a Ever Banega en el medio del campo, mientras que Franco Orozco, Josué Colman y Gonzalo Maroni serían los tres volantes ofensivos. La gran duda de Fabbiani radica en el ataque, donde debe definir si Darío Benedetto está lo suficientemente en forma física para ser titular, o si continuará confiando en el paraguayo Carlos González como delantero de área.

Por el lado de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri tendría pensadas también algunas variantes importantes con respecto al partido ante Gimnasia. Especialmente en la defensa, donde se pasaría a una línea de cinco defensores para darle mayor solidez al equipo. En primer lugar, cambiaría el lateral derecho, donde Maximiliano Villa jugaría en lugar de Damián Martínez.

El central que se agregaría sería Miguel Brizuela, quien se correría del lateral izquierdo para ser el tercer central por ese costado junto a Marcelo Ortiz y Gianluca Ferrari. En consecuencia, quien ingresaría como carrilero izquierdo sería Ignacio Galván. El otro cambio obligado será el ingreso de Lisandro Cabrera en el ataque, quien reemplazará a Leandro Díaz. El capitán fue expulsado ante Gimnasia y deberá cumplir una fecha de suspensión, lo que supone una dura ausencia para el esquema ofensivo tucumano.

Probable formación de Newell's Old Boys: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González.

Probable formación de Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galván; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera, Mateo Bajamich.

Newell's Old Boys vs Atlético Tucumán: Ficha técnica