Netflix alcanzó un histórico acuerdo para la transmisión del Mundial 2030 de la FIFA: qué pasó

Netflix alcanzó un histórico acuerdo en España para transmitir todos los partidos del Mundial 2030 de la FIFA, que tendrá al mencionado país como uno de los seis anfitriones. De hecho, a falta de la confirmación oficial, todo indica que el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid (para casi 78.300 personas) será la sede de la gran final a mediados de julio.

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En principio, serán 104 los encuentros que emitirá el gigante del streaming si se mantienen las 48 Selecciones participantes, aunque Gianni Infantino (presidente de la FIFA) quiere llevarlo a 64 en total. Si bien la fase inicial de grupos de la Copa del Mundo serán en Sudamérica de la mano de Argentina, Uruguay y Paraguay; luego la organización del certamen se trasladará a Europa y África para culminar precisamente en España, Portugal y Marruecos.

Si bien hay una puja creciente entre Madrid y Casablanca por albergar el partido por el título, por ahora la final del Mundial 2030 será en la cancha del "Merengue". Al igual que sucedió con la reciente Copa, la competición comenzaría a mediados de junio y durará alrededor de cinco semanas. En tanto, el moderno Rey Hassan II (con capacidad para 115.000 espectadores) es la carta africana y marroquí.

Por ahora no se divulgó el valor del acuerdo de Netflix para transmitir los 104 partidos del Mundial 2030 en España, aunque todo indica que será comunicado en las próximas horas. Los derechos en dicho país para el torneo que acaba de terminar fueron para la emisora pública RTVE, según se informó, por 55 millones de euros (61,6 millones de dólares). Se estima que será una cifra mayor aún para dentro de casi cuatro años.

El primer gran acuerdo de Netflix para un Mundial masculino se produce tras un pacto de 2024 con la FIFA por los derechos en Estados Unidos del Mundial femenino en 2027 y 2031. El próximo mes, la FIFA tiene previsto confirmar que la edición de 2031 será coorganizada por Estados Unidos junto con México, Costa Rica y Jamaica.

España, el vigente campeón que albergaría la final del Mundial 2030.

El comunicado de Netflix sobre la transmisión del Mundial 2030 en España y Andorra

Netflix adquiere los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030

Netflix ofrecerá a los aficionados de España y Andorra los 104 partidos de la edición del centenario

Netflix adquiere los derechos exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030™ y ofrecerá en directo los 104 partidos de la mayor competición de fútbol del mundo.

La Copa Mundial de la FIFA 2030™ conmemorará el centenario de la competición. España, vigente campeona del mundo, será uno de sus tres países anfitriones, junto con Marruecos y Portugal. Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán, además, los partidos de celebración del centenario.

Netflix tiene previsto ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo, con emisión de programas —con un planteamiento genuinamente español— antes de cada partido, durante el descanso y después del encuentro, además de un programa resumen diario los días de partido y otros contenidos destinados a generar expectación en la antesala del torneo.

Como parte del acuerdo, en España podrá verse gratis un partido de cada jornada. Además, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final, lo que garantizará una gran disponibilidad para el público de todo el país. Más adelante se darán a conocer más detalles sobre la colaboración de Netflix con una cadena de televisión en abierto para la emisión de determinados partidos.

El acuerdo amplía, además, la creciente colaboración de Netflix con la FIFA. Netflix posee también los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

«Pocos acontecimientos unen tanto a la gente como un Mundial. Este año, yo estaba en el estadio cuando España levantó el trofeo y viví de primera mano la pasión, el orgullo y las historias que acaban formando parte de la cultura de un país y perduran en la memoria durante generaciones. Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer en Netflix todos los partidos a los aficionados de España y Andorra. Para los aficionados españoles al fútbol, recibir al mundo como vigentes campeones y poder seguir todos los partidos en Netflix hará que esta ocasión sea única. Además, nuestra creciente colaboración con la FIFA, que incluye las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Estados Unidos y Canadá, refleja nuestro compromiso constante por acercar a los aficionados a los grandes momentos del deporte mundial», afirma Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix.

«Nos complace seguir reforzando nuestra colaboración con Netflix con la vista puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2030™. Esta será una edición muy especial del torneo y estamos deseando colaborar para llevarla a los aficionados de España y de Andorra. Compartimos el objetivo de acercar aún más el fútbol a los aficionados para que disfrute de la emoción de esta competición el mayor número de personas», afirma Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

El acuerdo se suma a la creciente oferta de deportes en directo de primer nivel de Netflix en todo el mundo, que abarca las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, partidos y eventos de la NFL, la MLB, WWE y algunos de los principales combates de boxeo y de artes marciales mixtas (MMA).

En España, Netflix ha conectado con el público mediante documentales que abordan algunas de las principales figuras y competiciones deportivas del país, como LALIGA: Más allá del gol, RAFA, Carlos Alcaraz: A mi manera y El caso Figo: El fichaje del siglo. Netflix también ha acercado a los aficionados al mundo del fútbol con títulos como Capitanes del mundo, producida en colaboración con la FIFA, y Beckham, Neymar: El caos perfecto, Baila, Vini, MOURINHO, Bajo presión: La selección femenina de EE. UU. y el Mundial de fútbol y Sunderland ’Til I Die.

La Copa Mundial de la FIFA 2030™ celebrará el centenario de la primera edición, disputada en Uruguay en 1930, y reunirá a las mejores selecciones nacionales del mundo en una edición histórica de la competición.

Guida Valiente Guimaraes

Senior Director, Communications | Spain & Portugal.