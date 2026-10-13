Qué series ver en Netflix en octubre 2026: el TOP 10 de las más vistas

El consumo de contenidos en Netflix experimenta una continua diversificación en cuanto a formatos y géneros, e integración de producciones internacionales que responden a distintos intereses de las audiencias. En este contexto, el catálogo de octubre se actualiza con ficciones que abarcan desde el misterio y el drama social, hasta la animación. A continuación, un repaso por diez series, y miniseries, disponibles en la plataforma con sus premisas argumentales.

Te conozco: miniserie turca, de género thriller, dirigida por Mert Baykal y protagonizada por Elçin Sangu junto a Ozan Dolunay. La trama aborda la paranoia y los secretos domésticos a partir de un vínculo de pareja marcado por la tensión en ocho episodios.

Mis muertos tristes: ficción argentina dirigida por el chileno Pablo Larraín, basada en textos de Mariana Enriquez. Sigue a una médica jubilada interpretada por Mercedes Morán, que percibe la presencia de los difuntos en un entorno urbano popular.

Irremplazable: drama corporativo de origen chino enfocado en la consultoría empresarial. Con Zhao Jin Mai y Wei Da Xun, la serie examina las consecuencias de la ambición profesional y los dilemas éticos en estructuras laborales.

El problema final: miniserie española basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte. Ambientada en 1959 en un islote mallorquín, relata cómo un temporal aísla a trece personas en un hotel tras el homicidio de una turista.

Shaque: no confíes en nadie: miniserie india de misterio en siete episodios protagonizada por Parineeti Chopra. La ficción plantea la búsqueda de un recién nacido desaparecido en un hospital y la posterior investigación sobre las fallas institucionales. MÁS INFO Netflix Actúa Leonardo Sbaraglia y está basada en un historia de Claudia Piñeiro

Al este del Edén: miniserie basada en la novela de John Steinbeck, desarrollada por Zoe Kazan y protagonizada por Florence Pugh. Explora los conflictos familiares, la rivalidad fraterna y los antecedentes morales en un contexto rural.

Monstruo: la historia de Lizzie Borden: antología creada por Ian Brennan que reconstruye el proceso judicial de 1892 en Massachusetts. Con Ella Beatty y Rebecca Hall, examina los condicionantes sociales que rodearon la imputación por asesinato.

Academia Minerva: serie dramática italiana ambientada en una institución militar. La narrativa expone las rutinas de disciplina rigurosa, la competencia entre cadetes y la investigación sobre la desaparición de un alumno.

Steel Ball Run: producción animada, basada en la obra de Hirohiko Araki. Narra una extensa competencia ecuestre a través de Norteamérica que enfrenta a diversos participantes, con Johnny Joestar y Gyro Zeppeli en el eje central.