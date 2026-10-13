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Qué series ver en Netflix en octubre 2026: el TOP 10 de las más vistas

Lo mejor de las series y miniseries en Netflix para ver durante octubre. Te recomendamos y reseñamos el top 10 del momento.

13 de octubre, 2026 | 14.34
Academia Minerva

El consumo de contenidos en Netflix experimenta una continua diversificación en cuanto a formatos y géneros, e integración de producciones internacionales que responden a distintos intereses de las audiencias. En este contexto, el catálogo de octubre se actualiza con ficciones que abarcan desde el misterio y el drama social, hasta la animación. A continuación, un repaso por diez series, y miniseries, disponibles en la plataforma con sus premisas argumentales.

"Irremplazable", serie dramática de China. (Crédito de foto: Netflix)

Diez series para ver en Netflix

  1. Te conozco: miniserie turca, de género thriller, dirigida por Mert Baykal y protagonizada por Elçin Sangu junto a Ozan Dolunay. La trama aborda la paranoia y los secretos domésticos a partir de un vínculo de pareja marcado por la tensión en ocho episodios.

     

  2. Mis muertos tristes: ficción argentina dirigida por el chileno Pablo Larraín, basada en textos de Mariana Enriquez. Sigue a una médica jubilada interpretada por Mercedes Morán, que percibe la presencia de los difuntos en un entorno urbano popular.

     

     

  3. Irremplazable: drama corporativo de origen chino enfocado en la consultoría empresarial. Con Zhao Jin Mai y Wei Da Xun, la serie examina las consecuencias de la ambición profesional y los dilemas éticos en estructuras laborales.

     

     

  4. El problema final: miniserie española basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte. Ambientada en 1959 en un islote mallorquín, relata cómo un temporal aísla a trece personas en un hotel tras el homicidio de una turista.

     

     

  5. Shaque: no confíes en nadie: miniserie india de misterio en siete episodios protagonizada por Parineeti Chopra. La ficción plantea la búsqueda de un recién nacido desaparecido en un hospital y la posterior investigación sobre las fallas institucionales.

     

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  6. Al este del Edén: miniserie basada en la novela de John Steinbeck, desarrollada por Zoe Kazan y protagonizada por Florence Pugh. Explora los conflictos familiares, la rivalidad fraterna y los antecedentes morales en un contexto rural.

     

     

  7. Monstruo: la historia de Lizzie Borden: antología creada por Ian Brennan que reconstruye el proceso judicial de 1892 en Massachusetts. Con Ella Beatty y Rebecca Hall, examina los condicionantes sociales que rodearon la imputación por asesinato.

     

     

  8. Academia Minerva: serie dramática italiana ambientada en una institución militar. La narrativa expone las rutinas de disciplina rigurosa, la competencia entre cadetes y la investigación sobre la desaparición de un alumno.

     

     

  9. Steel Ball Run: producción animada, basada en la obra de Hirohiko Araki. Narra una extensa competencia ecuestre a través de Norteamérica que enfrenta a diversos participantes, con Johnny Joestar y Gyro Zeppeli en el eje central.

     

     

  10. El club gastronómico: miniserie neerlandesa sobre cuatro parejas que integran un círculo social exclusivo. Los aparentes vínculos de confianza mutua se quiebran tras un incendio con derivaciones criminales que expone conflictos previos.

     

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