Dónde ver online Toy Story 5, la película de gran éxito: esta es la forma

El universo animado de Disney y Pixar vuelve a capturar la atención de millones de espectadores con la llegada exclusiva de Toy Story 5 al catálogo de Disney+. Tras convertirse en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año, la legendaria franquicia iniciada en 1995 regresa a las pantallas de los hogares para ofrecer una aventura renovada que emociona tanto a las nuevas generaciones como a los fanáticos nostálgicos.

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¿Cuándo llega "Toy Story 5" a la plataforma?

La fecha confirmada para el estreno de Toy Story 5 en Disney+ es el próximo 23 de septiembre. La producción llega al servicio apenas tres meses después de su paso por las salas de cine, donde debutó a mediados de junio.

Durante su recorrido comercial, el largometraje animado se consolidó de forma contundente en la taquilla global, recaudando más de 1.100 millones de dólares en todo el mundo. En América Latina, la cifra superó los 200 millones de dólares con una audiencia que sobrepasó los 42 millones de espectadores, lo cual ratificó la vigencia ininterrumpida de sus icónicos personajes y cosecha de elogios por parte de la crítica.

Escena de "Toy Story 5". (Crédito de foto: Disney)

Trama: en qué aventura están los personajes de "Toy Story"

Bajo la dirección y el guion de Andrew Stanton, veterano de Pixar y cineasta galardonado con el Oscar, junto a la codirectora Mckenna Harris, la quinta entrega aborda una temática sumamente actual: la batalla por la atención de las niñas y niños frente a la era digital. En esta ocasión, la trama explora cómo la tecnología, a través de teléfonos inteligentes, tabletas y consolas de videojuegos, reemplaza paulatinamente a los juguetes tradicionales en la vida cotidiana de Bonnie y las nuevas infancias.

El grupo de amigos juguetes, encabezado por el vaquero Woody, el guardián espacial Buzz Lightyear y la vaquera Jessie se reúne nuevamente para afrontar su mayor desafío. En esta oportunidad, no solo deben combatir el desinterés provocado por la fascinación de las pantallas, sino que también deben enfrentarse a una amenaza inédita: un ejército de 50 juguetes robóticos malfuncionantes con inteligencia artificial, comandados por una tablet fuera de control.

A través de este conflicto, la narrativa de la película reflexiona con humor y sensibilidad sobre el valor del juego tangible, la imaginación y los lazos emocionales que unen a niñas y niños con sus compañeros de plástico y de tela. Un tema muy contemporáneo para los personajes más nostálgicos de Pixar.