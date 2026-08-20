Departamento de Justicia EEUU se opone a vista inmediata en demanda sobre licencia de Disney ABC

El Departamento de Justicia de Estados Unidos instó el jueves a un juez a ‌que no convoque ‌una vista urgente sobre una demanda de Disney que pretende impedir que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) revise de forma anticipada las licencias de las ocho emisoras de la cadena ABC propiedad del gigante del entretenimiento.

Disney solicitó a la juez federal de distrito ​Loren AliKhan, en ⁠Washington, que celebrara una vista antes del martes ‌sobre su petición de una orden ⁠de restricción temporal, mientras que ⁠el Gobierno afirmó que eso no era necesario.

La FCC ha accedido a avisar con al menos 48 horas ⁠de antelación antes de emitir una orden para ​remitir las licencias de ABC de ‌Disney a una vista.

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El presidente ‌Donald Trump ha instado repetidas veces a las ⁠cadenas de televisión a que retiren los programas de humor o de noticias que no le gustan o que han sido críticos con él ​o con ‌su administración, y ha presionado a la FCC en numerosas ocasiones para que revoque las licencias de ABC.

Disney afirmó que la FCC pretende coaccionar y tomar represalias contra "una cadena que ⁠se niega a ceder ante las exigencias de la Administración", calificando las acciones de la agencia de "ataque extraordinario a la libertad de expresión".

Disney afirmó que la FCC está "buscando, en la práctica, permiso para imponer sanciones draconianas con tan solo 48 horas de preaviso". El Departamento ‌de Justicia señaló que pondrá en marcha un proceso administrativo adicional en el que Disney y ABC "tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos".

Trump ha lanzado una serie de agresivos ataques contra los medios y esta última ‌medida se produce tras una batalla de dos años entre Trump y Disney. El mes pasado, Trump volvió a ‌pedir que se ⁠retiren las licencias a ABC porque la cadena se negó a emitir un ​discurso en horario de máxima audiencia sobre las elecciones.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, califica la demanda de Disney de infundada.

(Editado en español por Carlos Serrano)