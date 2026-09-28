Dónde queda Piedrabuena, el barrio de Mis muertos tristes de Netflix

Mis muertos tristes desembarcó en Netflix y ya es todo un éxito. La miniserie se grabó en Piedrabuena, un barrio porteño que le agregó más valor a la producción dirigida por Pablo Larraín y basada en los cuentos de Mariana Enríquez.

{{{htmlAmp}}}

A dónde queda el barrio Piedrabuena, donde se grabó Mis muertos tristes

Denominado Barrio Comandante Luis Piedrabuena, se trata de un complejo habitacional de Villa Lugano, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. El sitio fue construido en dos etapas, la primera en 1957 y la más grande entre 1975 y 1980. Se trata de un conjunto de viviendas sociales que, por su arquitectura brutalista y por su historia, logró convertirse en una locación ideal para la miniserie de terror.

Según explicó Rodrigo Bazaes, Production Designer de la serie, Piedrabuena fue "el escenario perfecto para el choque entre dos barrios, entre dos clases sociales distintas y una Argentina que ha ido mutando". Si bien los cuentos originales de Mariana Enríquez transcurren en espacios diferentes, entre casas de barrio, la cabaña vacacional de Los Ángeles, la miniserie pasó toda la trama al barrio porteño para convertir su diseño arquitectónico en un personaje más de la historia.

De acuerdo a la propia escritora, los bloques del complejo social, el hospital público y la universidad logran darle más sentido a la historia que combina lo sobrenatural en un entorno donde convive la precariedad, el duelo y el abandono institucional.

De qué se trata "Mis muertos tristes"

La serie sigue a Ema (Mercedes Morán), una médica recién jubilada de 60 años que ve y escucha a los muertos desde niña. Tras la muerte de su madre, la llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, se desata un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta ahora solo había podido experimentar Ema, pasa a ser una carga que se expande por el barrio donde los muertos empiezan a hacerse presentes.

La producción está basada en el cuento homónimo de Enríquez publicado en 2024 dentro del libro "Un lugar soleado para gente sombría", además de otros relatos de la autora.