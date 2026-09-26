Actúan Mercedes Morán y Dolores Fonzi: la serie argentina de cuatro capítulos que arrasa en Netflix

La llegada de la obra de Mariana Enriquez al formato audiovisual volvió a demostrar el magnetismo del terror nacional; la miniserie Mis muertos tristes, producida por Fábula para Netflix y dirigida por Pablo Larraín, se posicionó rápidamente como el contenido más visto de la plataforma en el país tras su estreno global. La producción desembarcó con fuerza entre la audiencia tras su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde fue exhibida en formato de largometraje dentro de la competencia oficial.

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Con una estructura compacta de solo cuatro episodios, la producción se presenta como la opción ideal para maratonear en una sola tarde. Su formato breve imprime un ritmo ágil y absorbente que entrelaza cuatro relatos de la icónica autora argentina, logrando una atmósfera tensa que combina drama psicológico, crítica social y elementos sobrenaturales en una narrativa continua sin fisuras.

Ambientada en el barrio porteño de Piedrabuena, la trama se centra en Emma (Mercedes Morán), una médica de 60 años recientemente jubilada que posee la capacidad de ver y escuchar a las personas fallecidas. Aunque intentó reprimir ese don a lo largo de su vida debido al duelo por la muerte de su madre, su cotidianeidad se quiebra tras la llegada de su sobrina Julie (Carolina Álvarez), una joven que mantiene una conexión aún más intensa e irrestricta con los espíritus.

El punto de inflexión ocurre cuando el asesinato de tres adolescentes en la zona desata un conflicto insólito entre la dimensión terrenal y la de las almas en pena. El elenco estelar se completa con las interpretaciones de Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carlos Portaluppi, sumadas a la participación especial de la actriz chilena Luz Jiménez, configurando una de las ficciones más comentadas del año.

Mis Muertos Tristes.

Elenco completo de mis Muertos Tristes