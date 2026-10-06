Hizo del femicida Monzón y protagonizó una de las películas argentinas más famosas, ahora furor en Netflix

El bonaerense es una de las películas fundamentales de la primera etapa de Pablo Trapero. Estrenada en 2002, la producción argentina que está disponible en Netflix encontró en Jorge Román (actor que más tarde encarnaría al boxeador femicida Carlos Monzón en una serie homónima) a su protagonista y construyó una historia atravesada por la marginalidad, la corrupción y la vida dentro de la Policía Bonaerense.

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Más de dos décadas después de su estreno, la película volvió a encontrar un espacio para nuevas audiencias. Actualmente forma parte del catálogo de Netflix, donde aparece dentro de las películas argentinas y del cine dramático. La historia tiene como protagonista a Zapa, un cerrajero que vive en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Su vida cambia cuando acepta participar de un trabajo ilegal, pero e plan termina mal y el personaje queda expuesto a una posible condena. Su tío interviene para ayudarlo. La solución que encuentra lo lleva por un camino inesperado: Zapa consigue ingresar a la Policía Bonaerense.

A partir de ese momento comienza otra etapa de su vida. El protagonista debe atravesar el entrenamiento policial y adaptarse a un ambiente completamente diferente. Ya dentro de la fuerza, empieza a conocer sus códigos, jerarquías y prácticas. El universo policial aparece entonces como el escenario central de la película. Zapa pasa de ser un hombre común que intenta evitar la cárcel a convertirse en parte de una institución atravesada por situaciones de corrupción y abuso de poder. La película sigue ese proceso desde la mirada de su protagonista.

Jorge Román interpreta a Zapa, el personaje central de la película. El elenco también está integrado por Darío Levy, Mimí Ardú, Hugo Anganuzzi y Víctor Hugo Carrizo. Graciana Chironi, Luis Viscat, Roberto Posse, Aníbal Barengo y Gerardo Maffoni completan el reparto principal. Trapero también apostó por una puesta que buscó construir un ambiente reconocible de la provincia de Buenos Aires y sus alrededores. La película tiene una duración de 92 minutos y fue producida en 2001, antes de su estreno comercial en 2002.

Una película que marcó la carrera de Pablo Trapero

El bonaerense fue el segundo largometraje de Pablo Trapero. El director nació en Buenos Aires en 1971 y comenzó su carrera en el cine independiente. En 1999 presentó Mundo grúa, su ópera prima, que obtuvo el Premio de la Crítica en el Festival de Venecia.

Tres años después llegó El bonaerense. La película fue seleccionada para Un Certain Regard, una de las secciones oficiales del Festival de Cannes. Ese reconocimiento internacional fue uno de los primeros grandes pasos de Trapero dentro del circuito de festivales. Su filmografía continuó con Familia rodante, Nacido y criado, Leonera, Carancho y Elefante blanco. También dirigió 7 días en La Habana y El clan, entre otros proyectos.