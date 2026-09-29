La decisión de FIFA que afecta a Argentina para el Mundial 2030: la gran presión de UEFA por la final

La feroz disputa por ser la sede de la final del Mundial 2030 repercute en Argentina, con España y Marruecos como los principales postulantes pero todavía sin una definición oficial al respecto. Mientras que la FIFA de Gianni Infantino trabaja para definir los detalles, serán fundamentales las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de marzo del 2027 en Rabat, ciudad precisamente del mencionado país africano.

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La cuestión es que la UEFA, que libra actualmente una batalla con la FIFA tras el intento de la entidad madre de privatizar un porcentaje de los derechos de la organización de la Copa del Mundo y del Mundial de Clubes, mete presión para que la definición por el título sea en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y no en el moderno Gran Estadio Hassan II de Casablanca.

La CAF (Confederación Africana de Fútbol) le habría prometido el voto a Infantino si le otorga la final del Mundial en Marruecos. En contraposición, el mandamás de la FIFA ya sabe que no tendrá el sufragio del Viejo Continente bajo ninguna circunstancia por ahora tras el FIFA Forward Enterprise (FFE).

Por qué la disputa entre España y Marruecos por la final del Mundial 2030 afecta a Argentina

Según la información de MARCA desde España, la situación es que si dicho país consigue que la disputa por el trofeo sea en su capital Madrid, entonces el partido inaugural del certamen podría pasar a Marruecos. Si ello ocurriese, Argentina, Uruguay o Paraguay se quedarían sin el encuentro inicial, como está estipulado hasta el momento de manera extraoficial. A falta de confirmación, las respectivas capitales Buenos Aires, Montevideo y Asunción se perfilan para albergar algún cotejo de la fase inicial.

Las tres naciones sudamericanas se habían garantizado la posibilidad de tener diferentes partidos inaugurales antes de que el torneo pasase a manos del continente europeo y el norte de África para la segunda etapa. En España señalan que ahora el escenario puede cambiar, si es que el Bernabéu se queda con el cotejo definitorio.

Argentina, Uruguay y Paraguay quieren ser anfitriones en el Mundial 2030.

La FIFA analiza pasar de 48 a 64 Selecciones para el Mundial 2030

Infantino admitió que "sin duda, un torneo de 64 equipos será un tema que se analizará y se debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial. Es un torneo para todo el mundo, no sólo para Europa y Sudamérica...”. Incluso, consideró que "todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y ​​cada vez es mayor en todo el mundo". El titular de la FIFA sentenció que "si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando”.

Por qué la Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2030

La Selección Argentina ya está clasificada en el Mundial 2030 porque será la sede de uno de los partidos celebratorios por los 100 años de la Copa del Mundo. En 2030 se cumplen los 100 años de la Copa Mundial, cuya primera edición se disputó en 1930. Para conmemorar este aniversario de una manera especial, el organismo diseñó un formato tricontinental e inédito, donde Sudamérica tendrá un rol fundamental, pero solo para el arranque de la competencia.

Al haber sido designada de forma unánime como una de las sedes oficiales para albergar los encuentros de celebración del centenario, la Argentina recibió el derecho automático de clasificación directa. Un beneficio que se le otorga habitualmente a las naciones organizadoras para garantizar su presencia y la de su público en la fiesta inaugural. Sin embargo, el territorio argentino no será el único de Sudamérica, porque Uruguay y Paraguay tendrán el mismo privilegio.

Así, además de Argentina, ya están clasificadas:

Uruguay: por ser el primer organizador y campeón de la historia del mundial, será sede de partidos celebratorios.

por ser el primer organizador y campeón de la historia del mundial, será sede de partidos celebratorios. Paraguay: por la CONMEBOL, la confederación que centralizó el fútbol sudamericano en aquellos tiempos. También es sede de los primeros partidos.

por la CONMEBOL, la confederación que centralizó el fútbol sudamericano en aquellos tiempos. También es sede de los primeros partidos. España: de las sedes principales, con las disputas más importantes de la Copa del Mundo

de las sedes principales, con las disputas más importantes de la Copa del Mundo Marruecos: otra de las sedes principales

otra de las sedes principales Portugal: la tercera sede principal del Mundial 2030.

Cuándo será el Mundial 2030

La agenda ya tiene su cronograma preliminar estructurado por la FIFA, el detalle de lo que se conoce hasta ahora es:

Sábado 8 y domingo 9 de junio de 2030: Se realizarán los tres partidos de celebración del centenario en Sudamérica. Argentina, Uruguay y Paraguay debutarán ante su gente en sus respectivos estadios.

Jueves 13 y viernes 14 de junio de 2030: Tendrá lugar la ceremonia de apertura oficial del torneo y los encuentros inaugurales en las sedes principales (España, Marruecos y Portugal).

Sábado 15 y domingo 16 de junio de 2030: Debutará el resto de las selecciones que integren las zonas de los tres equipos sudamericanos.

Domingo 21 de julio de 2030: Se jugará la gran final del mundo para conocer al nuevo campeón.

Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2030

A falta de que se disputen las tradicionales eliminatorias de cada confederación, la FIFA confirmó que habrá seis países con boleto directo a la Copa del Mundo 2030. Estos cupos automáticos corresponden a los organizadores y a los animadores de los festejos del centenario. Es decir que las selecciones con clasificación directa son: