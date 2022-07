Luca Vildoza: los Bucks rescindieron su contrato, pero no pierde la ilusión en la NBA

El base argentino fue coratdo por Milwaukee, sin embargo podría firmar un nuevo convenio con la franquicia en las próximas horas.

El futuro de los jugadores argentinos en la NBA no pinta de la mejor manera con el correr de los días. Con el traspaso de Leandro Bolmaro de Minnesota a Utah que es todo una incógnita y Facundo Campazzo en la agencia libre tras no ser tenido en cuenta por Denver, ahora el misterio apareció con Luca Vildoza. El base fue cortado por Milwaukee cuando le quedaba un año de contrato, sin embargo, además de estar en la lista oficial de los Bucks para jugar la Summer League, los rumores indican que la movida se trata de un tema administrativo que desembocará en un nuevo vínculo en los próximos días.

La noticia que se conoció en la tarde de este jueves 5 de julio sorprendió a propios y extraños. El equipo conducido por Mike Budenholzer decidió rescindir el contrato no garantizado de Vildoza para la temporada 2022-2023, pese a que estará disponible para la Liga de Verano que arranca el jueves 7 de julio, y el oriundo de Mar del Plata pasaría a la agencia libre, como ocurre con Campazzo. Aunque a priori el hecho sea visto de manera negativa para el basquet argentino, se especula que el exjugador de Quilmes podría firmar un nuevo contrato con la franquicia de Wisconsin el viernes 8 de julio.

Según trascendidos, el ex-base del Baskonia de España firmará un nuevo convenio que tendrá la famosa clausula ‘Exhibit 9’, un tipo de acuerdo especialmente hecho para los jugadores que luchan por ganarse un puesto definitivo en la plantilla de una franquicia. Incluso, este vínculo le permitiría tener un contrato completamente garantizado en la liga a partir del 10 de enero, muy similar al anterior, aunque esta vez podría ser mayor a los 1.752.638 dólares de la 2022-2023.

Luca Vildoza firmando su primer contrao con los Bucks.

La historia de Vildoza en la NBA

El marplatense había tenido una breve primera historia con el torneo más exigente del mundo en New York en la 2020-2021, donde apenas disfrutó un puñado de minutos por una lesión en el pie que terminó allanándole el camino a los Nicks para rescindir su contrato. En abril de 2022, los Bucks anunciaron la contratación de Vildoza, y se transformó en el primer jugador en la historia en debutar en los playoffs de la NBA. Si bien no tuvo mucho protagonismo y jugó los denominados "minutos basura", se creía que iba a ser tenido en cuenta por Budenholzer para la 2022-2023 cuando tenía un año más de contrato no garantizado. Al ser cortado por Milwaukee, ahora se espera que en las próximas horas rubrique un nuevo vínculo que podría ser de hasta dos años de duración.