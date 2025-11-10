Partidos de NBA hoy lunes 10 de noviembre de 2025: todos los duelos

La NBA ofrece una nutrida cartelera este lunes 10 de noviembre del 2025, con nueve encuentros que se extenderán desde el inicio de la noche hasta la madrugada del martes. La jornada presenta duelos de alto calibre donde las principales aspirantes de ambas conferencias buscarán consolidar sus posiciones en una temporada que comienza a mostrar sus primeras definiciones.

El partido más atractivo de la noche llegará con el enfrentamiento entre Miami Heat y Cleveland Cavaliers, un duelo que enfrenta a dos equipos con realidades completamente opuestas. Los Cavaliers llegan en un momento extraordinario después de su impecable arranque de temporada, donde han demostrado ser uno de los conjuntos más sólidos de toda la liga. Liderados por Donovan Mitchell, quien viene de anotar 46 puntos en la victoria sobre Philadelphia, y con el formidable juego interior de Evan Mobley y Jarrett Allen, Cleveland se presenta como uno de los máximos candidatos a representar a la Conferencia Este en las Finales. El equipo dirigido por Kenny Atkinson ha encontrado el equilibrio perfecto entre talento ofensivo y solidez defensiva, y este lunes buscará prolongar su racha positiva ante un Heat que necesita sumar victorias para escalar posiciones en una competitiva conferencia.

Otro de los duelos destacados será el encuentro entre Charlotte Hornets y Los Angeles Lakers, donde la franquicia angelina continuará su travesía sin LeBron James. El histórico jugador sigue marginado por una lesión de ciática que lo mantiene fuera de acción desde el inicio de la temporada, pero los Lakers han sabido mantenerse competitivos gracias a las actuaciones de Luka Doncic, quien ha asumido el protagonismo absoluto del equipo. El esloveno, que llegó a Los Ángeles en el polémico traspaso de febrero pasado, ha respondido con creces y lidera a un conjunto que ostenta un récord de 7-2 en lo que va de la campaña. Los Hornets, con LaMelo Ball como principal referente, intentarán aprovechar la ausencia del veterano alero para sorprender en Charlotte.

El tercer partido imperdible de la noche enfrentará a Dallas Mavericks y Milwaukee Bucks en un duelo que tiene condimentos especiales. Los Mavericks atraviesan un momento delicado con un récord de 2-6 que los ubica en los últimos puestos de la Conferencia Oeste, muy lejos de las expectativas generadas tras seleccionar con el primer pick del draft a Cooper Flagg. El joven prodigio de 18 años está viviendo un bautismo de fuego en la NBA, con promedios de 14 puntos y 6 rebotes pero porcentajes de anotación por debajo del 41%. Las ausencias de Kyrie Irving y Anthony Davis han complicado la situación de un equipo que necesita urgentemente cambiar la dinámica de una temporada que hasta ahora no ha cumplido las expectativas. Milwaukee, por su parte, llega con Giannis Antetokounmpo dispuesto a capitalizar el difícil momento de los tejanos.

Horarios de Argentina de partidos de la NBA - Lunes 10 de noviembre de 2025