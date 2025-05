El primer seleccionado argentino diverso de deportes acuáticos competirá en EEUU

Argentina contará por primera vez con un Seleccionado Nacional Diverso de Deportes Acuáticos que representará al país en los IGLA+ Championships 2025, a celebrarse del 31 de mayo al 5 de junio en Washington D.C., Estados Unidos. Este equipo pionero está conformado por 18 atletas LGBT+ de distintas identidades de género y orientaciones sexuales, provenientes de agrupaciones deportivas de todo el país.

Los y las nadadoras integran equipos que han trabajado activamente en la construcción de espacios seguros, inclusivos y federales para la práctica de la natación. El seleccionado está compuesto por deportistas de La Liga Deportiva Travesti Trans y No Binaria, Yararás, Dogos y GAPEF (Buenos Aires), Al Agua Putx (La Plata), Zorros (Mar del Plata), Pirañas (Rosario) y Amaru (Salta).

La creación del seleccionado responde a una iniciativa colectiva que busca garantizar el derecho al deporte en un entorno libre de discriminación. Nacido a fines de 2024, el equipo se consolidó tras el IGLA+ Buenos Aires, evento donde Argentina fue pionera en implementar un reglamento de competencia que permitió la participación de atletas trans y no binarios sin distinción de género, marcando un antes y un después en la región.

“Con esta representación internacional no solo marcamos un hito histórico, también exportamos una nueva forma de entender el deporte, de incluir talentos y subsanar una brecha histórica de discriminación. Estamos allanando el camino para las próximas generaciones”, afirmó Kei Castillo, líder de la Liga Travesti, Trans y No Binaria (TTNB) y co-presidente del IGLA 2025. Castillo también destacó el esfuerzo y la dedicación del equipo: “Entrenamos tanto como cualquier atleta de alto rendimiento, pero con el desafío añadido del acceso. Las diversidades ya no queremos ser cuerpos marginados, también somos orgullo deportivo y nacional”.

Esta semana, el seleccionado recibió un importante respaldo institucional: la Confederación Argentina de Deportes (CAD) les hizo entrega de su bandera insignia, reconociendo oficialmente a la delegación. El presidente de la CAD, Rodolfo Paverini, junto a la vicepresidenta Verónica Lamberto, reafirmaron el compromiso de la entidad con la inclusión: “Vamos a trabajar para que todas las instituciones deportivas argentinas puedan constituir su categoría abierta. No puede haber más exclusión por razones hormonales o de orientación sexual”.

Juani Ehlers, integrante del equipo Yararás, subrayó la importancia de esta oportunidad: “Nunca imaginé a los 33 años estar en un equipo competitivo. Estos espacios no excluyen a nadie. Es un orgullo enorme escribir esta historia y abrir el camino para quienes vienen detrás”.

El cuerpo técnico está liderado por Celina Kupferberg (TTNB), con asistencia de Gisela Ponce (Al Agua Putx) y Hugo Melano (Dogos). Los fundadores Martin Signifredi (Pirañas) y Kei Castillo (TTNB) están al frente del proyecto que busca trascender lo deportivo, impulsando un cambio cultural en el deporte nacional.

Con el viaje a Washington D.C. este equipo no solo competirá por medallas, sino también por el reconocimiento de una tercera categoría competitiva que incluya a personas no conformes con las normas hormonales y binaristas tradicionales, siguiendo los debates abiertos tras casos como el de la boxeadora argelina Imane Khelif en París 2024.