El fallecimiento de Diego Armando Maradona conmovió al mundo entero y logró que, a pesar de la pandemia por COVID-19, las calles de las distintas ciudades del país se llenen de gente para homenajearlo. Jugadores, exjugadores, técnicos, políticos y distintos medios de comunicación hicieron lo propio. Y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no fue la excepción.

En un video especial para El Destape, el dirigente de 49 años se expresó sobre el tema y dejó entrever la congoja que le produce la situación: "Estuve pensando mucho en qué decir porque la verdad es que, a esta hora, que ya está empezando a terminar el día, no me salía nada. No podía decir nada. Somos muchísimos lo que inesperadamente no sabemos ni qué decir, ni todavía lo podemos entender del todo".

A su vez, enlazando a la situación actual del coronavirus con el fallecimiento de El Diez, agregó: "Me parece que la muerte de Diego se conecta con muchas pérdidas y en un año tan difícil, en un año donde estuvimos todo el tiempo rodeados de la pandemia y la enfermedad... Esto, a mí por lo menos, me pegó horriblemente mal". Y sumó: "Lo que significa Diego, en lo personal, tengo que decir que es una de las pocas figuras con las que me animo a decir que me siento un cholulo".

La publicación en redes:

Al mismo tiempo, claramente compungido, Kicillof intentó explicar cómo se siente a horas de haber conocido la dura noticia. "Me parece que es una sensación de pérdida, como el fin de una etapa, uno no sabe muy bien de qué. Uno estaba acostumbrado a que Diego estuviera siempre al filo de la vida pero que al mismo tiempo estuviera siempre con esas palabras justas que tenía para sintetizar, para describir, para decir las cosas poéticamente", dijo emocionado.

Por último, más allá de admitir que no es muy apegado al deporte, admitió: "Creo que, yo que no soy muy futbolero, sin embargo, siempre fui tremendamente maradoniano. En un día como hoy, con toda la emoción que significa, solo me sale decir gracias... Gracias Diego". Más temprano, por la tarde del miércoles, envió fuerzas a sus seres queridos y familiares y cerró: "Infinitas gracias por todo lo que nos diste, firma uno de los millones de maradonianos del planeta".