República Checa vence a Dinamarca en la tanda de penales y será rival de México en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA - Clasificación UEFA - Fase final - República Checa - Dinamarca

República Checa venció a Dinamarca 3-1 en la ‌tanda de ‌penales el martes y clasificó para el Mundial, donde enfrentará a México en el Grupo A.

Los checos lograron la clasificación en el cierre de uno ​de los ⁠repechajes de la UEFA tras ‌un emocionante encuentro en ⁠el que llegaron ⁠a ir ganando tanto en el tiempo reglamentario como en la ⁠prórroga.

Los anfitriones -que vencieron a ​Irlanda en la tanda ‌de penales en ‌las semifinales de la repesca ⁠la semana pasada- sorprendieron a Dinamarca cuando Pavel Sulc puso el 1-0 a los ​tres ‌minutos.

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Los visitantes empataron a los 72 con un cabezazo de Joachim Andersen, antes de que el capitán ⁠checo Ladislav Krejci y el danés Kasper Hogh marcaran en la prórroga para llevar el partido a los penales.

Los aficionados locales pasaron todo el partido coreando ‌y animando a su equipo, que finalmente alcanzó su primera Copa Mundial desde 2006.

Además de México, el equipo checo tendrá como ‌rivales en la primera ronda a Sudáfrica y Corea del Sur. ‌El partido ⁠ante el "Tri" será el 25 de junio en ​Ciudad de México.

Con información de Reuters