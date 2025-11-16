México y Uruguay empatan sin goles en partido de preparación para Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, 15 nov - Las selecciones de fútbol de México y Uruguay empataron el sábado 0-0 en un partido de preparación para la Copa del Mundo 2026.

El encuentro, disputado en el estadio TSM Corona de Torreón, tuvo escasas opciones de gol, con ambas selecciones disputándose el control del juego en la media cancha.

La primera opción clara de gol la tuvo Uruguay hasta los 67 minutos con un disparo de Facundo Torres que tapó el portero Raúl Rangel.

Un minuto después respondió México con un remate de Gilberto Mora que pasó muy cerca del poste derecho.

El próximo compromiso de México será el martes cuando enfrente a Paraguay en el estadio Alamodome de San Antonio, Texas. En tanto, Uruguay jugará el mismo día ante Estados Unidos en el estadio Raymond James de Tampa, Florida.

Uruguay clasificó a la Copa del Mundo como cuarto lugar de la eliminatoria sudamericana.

México será anfitrión del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, por lo que ya tiene su participación asegurada y no disputa la eliminatoria de la Concacaf.

Con información de Reuters