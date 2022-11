Merecimos perder por un margen mayor, dice DT de Arabia Saudita

El director técnico de Arabia Saudita, Herve Renard, dijo que el portero Mohammed Alowais salvó el miércoles a su equipo de una humillante derrota ante México en su último partido del Mundial.

México ganó 2-1 para terminar tercero por diferencia de goles detrás de Polonia, que perdió 2-0 ante Argentina, líder del Grupo C.

Después de su impresionante triunfo sobre Argentina en el primer partido, el viaje de Arabia Saudita en el torneo finalizó en el último lugar del grupo.

"El resultado no refleja la realidad del partido, ya que merecíamos perder por más goles si no hubiera sido por Alowais. Nos salvó en el minuto tres y no pudimos con la intensidad y entusiasmo de México", dijo Renard en rueda de prensa.

"México fue el mejor equipo y sabíamos que jugaría agresivamente para anotar más goles y clasificar a la siguiente ronda", agregó.

El técnico francés felicitó a los jugadores saudíes por su desempeño en el torneo.

"Hicimos lo mejor que pudimos y no olvidaremos el trabajo que hicimos juntos. Estoy orgulloso de trabajar con el equipo y los jugadores, pero no merecimos ganar hoy", reconoció.

"Soñamos con volver a la Copa del Mundo y clasificarnos para la siguiente ronda", agregó.

Con información de Reuters