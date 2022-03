Los medios españoles cargan contra Bale, llamándolo "parásito"

Los medios deportivos españoles lanzaron el viernes un virulento ataque contra Gareth Bale, llamándolo "parásito" y acusándolo de fingir una lesión de espalda que le impidió participar en la humillante derrota del Real Madrid ante el Barcelona el fin de semana, cuatro días antes de que marcara los dos goles de la victoria de Gales sobre Austria.

El capitán galés ayudó a su equipo a vencer a Austria por 2-1 el jueves para meterse en la final de la repesca, contra Escocia o Ucrania, por un puesto en la fase final de la Copa del Mundo en Qatar a finales de este año, en lo que sería la primera aparición del equipo en el torneo desde 1958.

Bale, de 32 años, sólo ha jugado un puñado de partidos en el Real Madrid esta temporada y los medios de comunicación españoles lo criticaron por no jugar en la derrota en casa por 4-0 en el Clásico el domingo alegando una lesión en la espalda.

"Bale. Vete. Ya. In that order", decía el titular de una columna escrita por el redactor jefe de AS, Tomás Roncero.

"Anoche se encumbró de nuevo, como una especie de Braveheart del país del Dragón con una actuación formidable. Para un madridista sería un orgullo si no fuese porque hace cuatro días dejó tirado al equipo aludiendo unas falsas molestias de espalda para borrarse de forma miserable del Clásico ante el Barça", escribió Roncero.

Bale se encuentra en el último año de su contrato con el Madrid, tras fichar en 2013, y pasó la temporada anterior cedido en el Tottenham Hotspur. Su reciente etapa en España se ha visto enturbiada por las lesiones.

Al ser preguntado tras el partido de Austria si tenía un mensaje para sus críticos, Bale dijo: "No. No necesito enviar un mensaje. Es una pérdida de tiempo; es repugnante y todos ellos deberían avergonzarse".

El diario Marca publicó un titular que decía "El parásito galés", y el columnista Manuel Juliá criticó la ética de trabajo de Bale en el Real.

"Se instaló en España, en el Real Madrid, donde, enmascarado, primero mostró diligencia y amor por el huésped, pero luego su naturaleza lo llevó a chupar sangre sin dar nada a cambio."

El Diario AS indicó que el extremo sólo ha jugado cuatro de los 29 partidos de liga del Madrid esta temporada y que no asistió al Clásico en el Santiago Bernabéu para apoyar a sus compañeros.

Mundo Deportivo, con sede en Barcelona, dijo: "Con Gales sí cumple (...) Ni molestias, ni dolores tiene el jugador con su selección y lo demostró con un golazo de falta con el que puso por delante a su país en el duelo ante Austria".

La segunda semifinal de la repesca, entre Escocia y Ucrania, ha sido aplazada hasta junio por la invasión rusa de Ucrania. El contrato de Bale con el Madrid expira en junio.

Con información de Reuters