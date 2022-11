Bélgica confía en que Lukaku esté en condiciones para el Mundial tras "contratiempo"

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, afirmó que la ausencia del "insustituible" Romelu Lukaku en el Mundial obligaría al equipo a cambiar su forma de jugar, aunque el delantero no ha sido descartado todavía del torneo, dijo el médico del plantel europeo.

Lukaku está lidiando con una lesión en los isquiotibiales tras haber regresado a las canchas luego de dos meses de baja y es duda para la Copa del Mundo de Qatar, en la que Bélgica abrirá el torneo contra Canadá el 23 de noviembre.

Pero el médico del equipo, Kristof Sas, describió la última lesión como un "contratiempo" y no como un impacto fatal para las posibilidades del jugador en el Mundial.

"Todavía no es un problema, pero es un contratiempo para el propio jugador, su club y los Diablos Rojos (la selección belga)", dijo Sas citado por el canal de televisión HLN.

Martínez habló la semana pasada de la importancia de Lukaku en su equipo y de cómo cubre varias posiciones de ataque. Sin él, potencialmente tendrían que reestructurar su centro del campo y la línea ofensiva.

"En los Diablos Rojos, él es insustituible", dijo Martínez al periódico Nieuwsblad. "Todas las selecciones tienen jugadores insustituibles. Mira Argentina con Messi, Croacia con Modric, Brozovic y Kovacic, España y Alemania también tienen jugadores así. Es como funciona".

"Con nosotros son Courtois, De Bruyne y Lukaku. No puedes sustituirlos uno a uno. Si no juegan, tenemos que jugar de otra manera. Si Lukaku no está, quizá debamos jugar con más atacantes".

El Inter de Milán, el club italiano de Lukaku, confirmó el lunes que el jugador había sufrido una "distensión miotendinosa en el isquiotibial izquierdo" y que sería controlado esta semana para determinar la gravedad del problema.

El jugador de 29 años, volvió a la acción la semana pasada y marcó un gol en la victoria 4-0 sobre el Viktoria Plzen en la Liga de Campeones, y también salió desde el banquillo en la victoria 3-0 frente a Sampdoria en la Serie A el sábado.

Con información de Reuters