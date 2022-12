Viral: el video clave que demuestra que Messi tiene ojos en la espalda

Lionel Messi fue la gran figura contra Países Bajos y un video suyo en el que demostró una de sus grandes habilidades en el partido del Mundial de Qatar 2022 se hizo viral.

Lionel Messi demostró una vez más que es el mejor jugador del mundo y, en un partido clave contra Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, apareció para generar una jugada increíble en el primer gol de la Selección. No quedaron dudas de que la "Pulga" ve lo que los demás no adentro de la cancha para dar pases que parecen imposibles. El diez lo hizo y no sólo eso, dio una asistencia precisa para Nahuel Molina para abrir el marcador y el video del momento se hizo viral.

Sin embargo, las imágenes televisivas no fueron las únicas que captaron el momento de la acción del hombre del PSG. Desde la tribuna filmaron la jugada desde atrás y se aprecia perfectamente la manera en la que Leo le da la pelota al defensor para que encare al arquero neerlandés y se la cruce. Esto cambió el encuentro, que hasta ese momento era muy parejo y casi no tuvo situaciones de gol previas para desnivelar el marcador.

Luego de recibir la pelota por parte de su compañero Molina, Messi dejó en el camino a Aké, lo gambeteó y descolocó para luego devolver el balón al lateral. Claro que, el foco estuvo en como el atacante le pasó el balón por un lugar muy difícil. Este grito significó la apertura del marcador, que luego el propio Lionel aumentó en el complemento con un remate de penal cuando corrían 73 minutos del cotejo.

Más tarde tocó sufrir, ya que los europeos descontaron y luego llegaron al empate para obligar a que el duelo vaya al alargue. El cero no se rompió a pesar de que la "Albiceleste" insistió más, pero igualmente se quedó con la clasificación por penales con una brillante actuación de Emiliano "Dibu" Martínez para meterse en las semifinales. El próximo martes 13 de diciembre, el elenco comandado por Lionel Scaloni se verá las caras con Croacia buscando un lugar en la gran final que se disputará el 18 del mencionado mes en el Estadio Lusail.

El pase de Lionel Messi a Nahuel Molina

Cuando juega Argentina ante Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022

La Selección que dirige Lionel Scaloni chocará en las semifinales con Croacia, que eliminó a Brasil por penales por 4-2 después del 1-1 en los 120 minutos. El partido se jugará el martes 13 de diciembre de 2022 a las 16:00 (hora argentina) en el Estadio Lusail de la capital Doha.